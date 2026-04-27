Casa Blanca culpa a medios y demócratas de fomentar clima que derivó en ataque contra Trump

La Casa Blanca responsabilizó este lunes a medios de comunicación y dirigentes del Partido Demócrata de contribuir al clima político que, según afirmó, precedió al intento de ataque contra el presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el fin de semana.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, sostuvo que la retórica utilizada contra Trump ha alimentado la violencia política en el país.

“Este es el tercer intento de asesinato de gran envergadura contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos tan reiterados y graves contra su vida”, declaró durante una rueda de prensa.

Leavitt aseguró que los ataques verbales contra el mandatario y sus seguidores han sido constantes durante más de una década. Según dijo, esa narrativa ha contribuido a normalizar la violencia.

“Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios”, afirmó. También señaló a “miembros electos del Partido Demócrata” y a “algunos sectores de los medios de comunicación” como responsables de esa situación.

La portavoz añadió que describir a Trump como una amenaza para la democracia o compararlo con Adolf Hitler ha ayudado a crear un entorno que, a su juicio, favorece este tipo de hechos. “Esta retórica odiosa, constante y violenta (…) ha contribuido a legitimar esta violencia”, sostuvo.

También critica a Kimmel

Leavitt afirmó además que “gran parte del manifiesto” atribuido al sospechoso Cole Allen antes del ataque “resulta indistinguible de las palabras que escuchamos a diario de tantas otras personas”.

Durante su comparecencia, la funcionaria también criticó al presentador Jimmy Kimmel por un comentario emitido días antes del incidente sobre Melania Trump, en el que bromeó con que la primera dama tenía “el brillo de una viuda expectante”.

La portavoz cuestionó el tono de la broma y preguntó: “¿Quién, en su sano juicio, podría afirmar que una esposa se mostraría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo?”.

Posteriormente, Melania Trump pidió a la cadena ABC que adopte medidas en respuesta a esas declaraciones.

“La retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, declaró la primera dama en su cuenta de X.

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