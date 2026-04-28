Donald Trump publica video de 2015 jugando tenis con Serena Williams tras atentado en su contra

Luego de sufrir el tercer atentado en su contra desde 2024, Donald Trump compartió en su red social Truth Social un vídeo en el que juega tenis contra Serena Williams, en abril de 2015.

La publicación ocurrió el pasado lunes, horas después de que Trump sufriera un intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En el vídeo, Trump se atreve a pelotear de forma divertida durante un par de minutos con Serena Williams, después de saludarse cordialmente con dos besos.

Incluso, el actual presidente de Estados Unidos no tuvo problemas en quitarse el calzado y jugar, vestido de traje, con la tenista profesional. Tampoco tuvo problemas en soltar algunos derechazos de forma potente.

President Trump posts a video playing tennis on Truth Social. pic.twitter.com/refRYuqbNN — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 27, 2026

El video corresponde a la inauguración de un centro de tenis en el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia.

Serena Williams asistió como invitada estrella y ambos pelotearon brevemente frente al público y la prensa.

Las instalaciones costaron, según explicó el propio Donald Trump, $10 millones de dólares. “Estamos muy felices con esto. Creo que es una de las mejores instalaciones del mundo”, comentó.

10 años después, en 2025, Serena Williams fue preguntada, en octubre, al recibir el Princesa de Asturias de los Deportes, por si se sentía cómoda con Donald Trump como presidente.

“Es una pregunta que definitivamente no voy a responder. Siento que estoy agradecida de estar viva en este punto y realmente no me involucro en este tipo de cosas. Así que esto es todo”, afirmó.

Aunque el video con Serena es auténtico, Trump ha demostrado ser un fan de las animaciones con inteligencia artificial.

A finales de noviembre, en 2025, compartió un video generado por inteligencia artificial donde aparece jugando fútbol con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.

En el clip aparece el portugués junto al mandatario controlando un balón de fútbol con la cabeza. El material audiovisual dura 21 segundos y termina con Trump y Ronaldo corriendo e intercambiando pases dentro del Despacho Oval.

El republicano dedicó unas palabras al astro luso en las que mostró su admiración y agradecimiento por el encuentro.



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