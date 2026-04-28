Kimmel responde a Trump y rechaza su petición de que sea despedido

El presentador Jimmy Kimmel utilizó su programa del lunes para responder al presidente Donald Trump y a la Primera Dama, Melania, quienes solicitaron a la cadena ABC su despido inmediato, y defendió su continuidad en el espacio televisivo tras la controversia generada por un monólogo reciente, y catalogó esta presión como un ataque a los derechos constitucionales.

“Donald Trump tiene derecho a decir lo que quiera, al igual que usted, al igual que yo y al igual que todos nosotros, porque, según la Primera Enmienda, los estadounidenses tenemos derecho a la libertad de expresión”, declaró Kimmel, quien afirmó estar “de acuerdo” en que se debe rechazar la retórica de “odio y violencia”.

Kimmel afirma estar en contra de la violencia armada

Los republicanos vincularon las palabras del presentador con el reciente tiroteo ocurrido a las afueras de la cena de corresponsales el pasado sábado, donde de encontraba Trump, y los aliados del mandatario han calificado la broma como una incitación a la agresión física, informó CNN.

“De ninguna manera fue un llamado al asesinato. Y ellos lo saben. Llevo muchos años manifestándome en contra de la violencia armada en particular”, declaró Kimmel en rechazo ante esa interpretación de su monólogo, el cual dijo dos días antes del tiroteo.

Durante la polémica intervención en Jimmy Kimmel Live! del jueves, el presentador hizo referencia, en tono de broma, a la diferencia de edad entre el mandatario y su esposa, y afirmó que ella tenía “un brillo como el de una viuda embarazada”.

Primer gran reto para la nueva dirección de Disney

El reciente conflicto es el primer gran reto logístico y político para Josh D’Amaro, quien asumió como director ejecutivo de Disney hace seis semanas tras la salida de Bob Iger, siendo esta empresa la propietaria de la cadena ABC, donde tiene Kimmel su programa.

D’Amaro, con experiencia previa en la división de parques temáticos, debe gestionar ahora las fricciones con el gobierno federal mientras supervisa activos mediáticos como ABC.

Pese a la intensidad de los comunicados oficiales de la Primera Dama y la presión del entorno presidencial, hasta el momento no existen reportes internos que sugieran que Disney planea rescindir el contrato de Kimmel.

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