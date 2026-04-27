Noruega desafía a la FIFA y exige eliminar el Premio a la Paz que recibió Donald Trump

El Premio a la Paz que recibió Donald Trump por parte de la FIFA en diciembre de 2025 sigue generando conflicto. Ahora, la presidenta de la Asociación de Fútbol de Noruega solicitó la abolición del galardón.

Lise Klaveness cuestionó abiertamente que la FIFA tenga la autoridad o los recursos para entregar un Premio de la Paz. Según la dirigente, esas acciones contradicen la obligación del organismo de mantenerse políticamente neutral.

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Durante una mesa redonda con medios internacionales este lunes, Klaveness aseguró que su federación quiere que el Premio de la Paz de la FIFA sea eliminado.

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A su juicio, ese tipo de reconocimientos corresponde a instituciones independientes como el Instituto Nobel, que ya se dedica específicamente a esa labor.

“Queremos que (el Premio de la Paz de la FIFA) sea abolido (…) No creemos que sea parte del mandato de la FIFA otorgar un premio así. Creemos que ya existe un Instituto Nobel que realiza ese trabajo de manera independiente”, expresó Klaveness, quien representará a su federación en el Congreso de la FIFA el jueves y forma parte del comité ejecutivo de la UEFA.

Infantino le entregó el Premio de la Paz a Trump durante el sorteo para el Mundial de este verano en Washington D.C., el pasado 6 de diciembre.

La FIFA no anunció nominados para el premio y tampoco hubo una explicación sobre procesos de selección, quiénes o cómo eligieron a Trump.

Desde entonces, se le ha pedido al comité de ética de la FIFA que investigue a Infantino por “reiterados incumplimientos” de las normas de neutralidad política de la organización debido a su relación con Trump.

Por su parte, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado, entregó posteriormente su medalla a Trump, como muestra de agradecimiento por las acciones de Trump en contra del régimen de Venezuela.

Entre tanto y en medio de las críticas, Infantino se ha mantenido firme, insistiendo en que el presidente estadounidense “objetivamente lo merece”.

“No es solo Gianni Infantino quien lo dice: hay una ganadora del Premio Nobel de la Paz que también lo dijo. Él fue instrumental para resolver conflictos y salvar miles de vidas”, declaró en febrero a Sky News.



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