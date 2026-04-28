El portero Esteban Andrada recibiría grave sanción por puñetazo a la cara a rival

El portero Esteban Andrada podría recibir una sanción hasta de 15 partidos debido al fuerte puñetazo al capitán del Huesca, Jorge Pulido en la jornada 37 de la segunda división de España.

El código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece que una agresión a un rival puede conllevar una sanción de 4 a 12 partidos si no causa lesión. Mientras que en caso contrario el castigo aumenta de 6 a 15 partidos.

La brutal agresión de Andrada se produjo después de que el colegiado Arcediano Monescillo decidiera la expulsión del jugador del Zaragoza Tasende. El portero fue a protestar y, en un cruce con Pulido, empujó al defensa y vio la segunda amarilla que le costó la expulsión.

Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron sobre el césped y fue entonces cuando el portero argentino perdió lo papeles y le propinó un puñetazo en la cara que le derribó “al suelo” y le causó “un hematoma en el pómulo izquierdo”, según recoge el acta arbitral.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Esteban Andrada se muestra arrepentido de su puñetazo contra Pulido

El club Zaragoza publicó un video un día después del partido con las declaraciones de Andrada, afirmando que está arrepentido por sus acciones y lamenta haber dado esa imagen frente al club.

“Estoy muy arrepentido, no es una buena imagen para el club y para la gente. Fue una situación límite que me salí de contexto, y reaccioné de esa forma y no lo volvería a hacer”, afirmo el guardameta argentino.

El portero, cedido de Monterrey, también detalló que solo había sido expulsado una vez durante su carrera debido a una mano que habla de su accionar en el juego y que no acostumbra ser así.

“Sé que soy un profesional de muchos años, le pido disculpas a Jorge Pulido. Fue un acto que me desconecté en ese momento y aquí estoy para las consecuencias de la liga”, finalizó.

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