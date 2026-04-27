Captan a Jack Grealish dormido en un bar después de una fiesta en Inglaterra

En plena recuperación de una fractura por estrés en el pie, Jack Grealish fue visto en un bar de Manchester (Reino Unido), donde se encontraba tomando tragos con sus amigos; pero la fiesta terminó temprano al quedarse dormido tan solo minutos después.

De acuerdo al testimonio del diario The Sun, Grealish y sus compañeros arribaron alrededor de las 16:30 horas la tarde del sábado al restaurante-bar Stories, pero el futbolista se quedó dormido menos de una hora después a causa de los efectos del alcohol.

El reporte de la prensa inglesa señala que sus amigos intentaron despertarlo sacudiendo su cuerpo, pero los intentos fueron inútiles, con algunos de los presentes afirmando que “el alcohol debió haberle pasado factura”.

EXCLUSIVE: England ace Jack Grealish spotted snoozing at rooftop bar after boozy afternoon drinking session https://t.co/FVHCHCnAHW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 26, 2026

Un nuevo capítulo

Pese a llegar al Everton cedido por el Manchester City al inicio de temporada, Grealish se encuentra fuera de actividad desde enero por la lesión en el pie, la cual lo dejó fuera de actividad por lo que resta de la campaña y descartado para la convocatoria de Inglaterra en la Copa del Mundo.

No es la primera vez que se ve a Grealish en estas condiciones, de hecho, su vida de “party boy” ha formado parte de su imagen desde hace ya varios años.

Uno de los momentos más recordados fueron sus celebraciones al conquistar la Champions League con el Manchester City en 2023, cuando celebró por tres días seguido de fiesta.

“La gente dice ‘le gusta salir mucho, le gusta la fiesta’, y sí. Quiero poder disfrutar y divertirme, pero hay un lugar y un momento. Seré honesto, no he escogido los mejores momentos (para salir de fiesta). En el City, a veces no me ayudé (a ganarme un lugar en el equipo)”, compartió Grealish en una entrevista tras su salida del Manchester City.

Seguir leyendo:

Luka Modric sufre fractura de pómulo y está en suspenso para el Mundial 2026

Noruega desafía a la FIFA y exige eliminar el Premio a la Paz que recibió Donald Trump

El terrible manotazo del arquero Esteban Andrada tras ser expulsado en partido en España (Video)