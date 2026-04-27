Reportan que Real Madrid quiere que Lionel Scaloni sea su nuevo DT tras el Mundial 2026

En el programa “El Tertulión” de la de la cadena COPE en España aseguraron que desde el Real Madrid contactaron a Lionel Scaloni, para que se convierte en nuevo DT del Real Madrid.

El periodista dijo: “Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”.

Las declaraciones de Manolo Lama se producen en un contexto de incertidumbre para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. El Real Madrid, tras empatar en su último partido frente al Betis, se encuentra a 11 puntos del Barcelona, líder de la Liga, con solo cinco jornadas restantes en el calendario (85 a 74).

Además, el equipo quedó eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern Múnich y se despidió de la Copa del Rey tras caer sorpresivamente ante el Albacete en octavos de final. Esta situación ha acelerado la búsqueda de alternativas de cara a la temporada 2026/2027.

🚨 According to COPE, Real Madrid have reportedly made direct contact with Argentina's National Team head coach, Lionel Scaloni as Florentino Pérez explores potential managerial options 👀



Would you like to see him as the next manager at Real Madrid? 🤔#LaLiga pic.twitter.com/zmdXoGNGKx — DAZN Football (@DAZNFootball) April 27, 2026

Florentino Pérez al frente de las negociaciones

Según el reporte de Cadena Cope, la directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, ha iniciado contactos preliminares con el entorno de Lionel Scaloni con el objetivo de que el técnico argentino asuma el mando del primer equipo tras el Mundial de 2026.

El contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expira al finalizar la participación de la Selección Argentina en la cita mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Esta información se enmarca en un escenario donde varios nombres han sido vinculados como potenciales sucesores de Arbeloa. Entre los candidatos mencionados figuran Zinedine Zidane, con un acuerdo avanzado para asumir en la selección de Francia; Jurgen Klopp, actual director deportivo de Red Bull; Didier Deschamps, quien concluirá su ciclo con Francia tras el Mundial, y José Mourinho, al frente del Benfica, entre otros.

De acuerdo con lo transmitido por COPE, el perfil de Scaloni es apreciado por la cúpula directiva del Real Madrid por su capacidad para poder gestionar planteles con figuras internacionales como Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde.

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