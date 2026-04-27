NBA: Cooper Flagg gana el novato del año tras temporada histórica con solo 19 años

Cooper Flagg, la primera selección global del Draft del 2025, fue reconocido de forma oficial como el Novato del Año en la NBA, fruto de una gran temporada individual que superó las expectativas de por sí altas que había sobre un joven de apenas 19 años.

Con este reconocimiento, Flagg demuestra que los Dallas Mavericks no se equivocaron en seleccionarlo, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia de la franquicia en obtener el galardón, ya que se ha unido a Jason Kidd, quien lo logró en 1995, y Luka Doncic, quien hizo lo propio en 2019.

Flagg firmó una temporada histórica para los estándares de muchos novatos. Con promedios de 21.0 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias, 1.2 robos y 0.9 tapones, el alero egresado de Duke se convirtió en el primer novato desde Michael Jordan (1984-85) en liderar a su equipo en los cuatro rubros estadísticos más importantes, una hazaña que lo vuelve el eje central de unos Mavericks que pasaron de jugar Las Finales de 2024 a tener que reconstruirse por completo y a su alrededor debido a diferentes decisiones dudosas.

Logros destacados de Cooper Flagg

Pese a que su equipo terminó con un balance de 26-56 y se quedó fuera de los playoffs, Flagg se convirtió en el primer novato en liderar a su franquicia en puntos, robos, rebotes y asistencias desde Michael Jordan, quien fue Novato del Año de la NBA en 1985 con los Chicago Bulls.

Al anotar 51 puntos a principios de este mes en una derrota ante Orlando, Flagg se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar una actuación superior a 50 puntos.

También hizo cuatro partidos de 40 puntos en la temporada, la cifra más alta para un novato desde Allen Iverson en la campaña 1996-97, y batió el récord establecido por LeBron James de mayor cantidad de partidos de 40 puntos en la NBA por parte de un juvenil.

V.J. Edgecombe, escolta bahameño de 20 años de los Philadelphia 76ers, y Kon Knueppel, alero estadounidense de 20 años de los Charlotte Hornets, fueron los otros finalistas para el galardón.

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