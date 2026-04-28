La Fed decide hoy y mañana y esto puede cambiar lo que pagas en hipoteca, tarjetas y préstamos

La Reserva Federal (Fed) arrancó este martes su reunión de dos días y anunciará mañana su decisión sobre las tasas de interés para el mes de mayo en una conferencia de prensa a cargo de su presidente, Jerome Powell, a partir de las 2:00 p.m. ET. El anuncio impactará directamente en cuánto pagas cada mes en deudas.

Hasta hoy, las hipotecas tienen una tasa de interés promedio que ronda el 6.35% y las tarjetas de crédito superan el 23% de interés anual. Si la Fed mueve tasas, o simplemente anticipa cambios, ese ajuste puede reflejarse en tu pago mensual en cuestión de semanas. La tasa de referencia está actualmente entre 3.50% y 3.75%.

¿Por qué la Fed lleva meses sin moverse y qué significa en la economía de las personas?

La Fed no ha tocado las tasas desde diciembre de 2025, cuando aplicó una reducción por tercera vez consecutiva, que las dejó en el rango actual, y el consenso de los gobernadores del organismo mantiene la postura de no aplicar cambios.

Esto se debe a que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% y en marzo dio un fuerte salto de 2.4% en febrero al 3.3% anual en marzo. Mientras que el mercado laboral muestra señales mixtas. Powell lo explicó claramente tras la reunión del 18 de marzo: “El progreso hacia la estabilidad de precios es esquivo.”

¿Qué esperan los mercados para el anuncio de este miércoles?

Según la plataforma de apuestas Polymarket, al 28 de abril de 2026, hay un 99.9% de probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios. La herramienta CME FedWatch lo confirma con una probabilidad del 92.8% de que se mantenga esta decisión.

Wells Fargo fue un paso más lejos y, en su pronóstico de abril de 2026, no espera más recortes para lo que resta del año. Sus analistas señalaron que “el balance de riesgos se ha desplazado hacia la paciencia” a causa del repunte temporal de la inflación y la incertidumbre geopolítica que persiste en Medio Oriente desde finales de febrero.

Estos pronósticos señalan que las tasas altas probablemente se quedarán más tiempo del que muchas familias esperaban.

Lo que tu hipoteca dice ahora mismo con estas tasas de interés

La tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años cerró la semana del 17 de abril en 6.35%, de acuerdo con la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA). Una semana antes la tasa marcó 6.42%. Es decir, hay una tendencia levemente a la baja, pero lejos del alivio que facilitaría adquirir una casa.

En números fríos, una hipoteca de $300,000 a 30 años al 6.35% requiere un pago mensual de alrededor de $1,870, para un total de intereses que supera los de $373,000 durante toda la vida del préstamo, según datos de Fortune del 22 de abril.

Para familias hispanas que llevan meses esperando mejores tasas para comprar su primera vivienda, la señal de este miércoles puede ser determinante: si la Fed confirma la pausa y adelanta que no habrá un recorte próximo, las tasas altas podrían extenderse al menos hasta el otoño.

El costo silencioso en tu tarjeta de crédito

En el caso de las tarjetas de crédito, la tasa promedio anual (APR) se ubica en 23.44% en el primer trimestre de 2026, según CardRatings.com. Eso es casi el doble del 12.9% que se pagaba en 2013.

Para las personas que tienen un saldo de $5,000 en su tarjeta al 23.44% y solo pagan el mínimo, los intereses se comen cada pago y la deuda no bajará. Pagar ese saldo en 36 meses costaría aproximadamente $1,900 adicionales en intereses solamente.

Adicionalmente, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) reportó en enero de 2026 que el APR promedio llegó al 25.2% para tarjetas de uso general y al 31.3% para tarjetas de tiendas, ambas tasas, en sus máximos históricos desde que la Fed empezó a registrar esos datos en 1994.

¿Qué puedes hacer antes y después del anuncio de la Fed de abril?

La decisión de la Fed de este miércoles es casi segura: no habrá más movimientos, pero el tono de Powell puede mover expectativas para los próximos meses. Si esta situación se mantiene, estos son pasos concretos que puedes seguir para cuidar tus finanzas:

Si tienes hipoteca variable (ARM): consulta con tu prestamista si conviene refinanciar a tasa fija antes de que la incertidumbre aumente.

consulta con tu prestamista si conviene refinanciar a tasa fija antes de que la incertidumbre aumente. Si cargas deuda en tarjeta: considera una transferencia de saldo a una tarjeta con APR introductorio al 0%, disponible en varios bancos hasta por 18 meses.

considera una transferencia de saldo a una tarjeta con APR introductorio al 0%, disponible en varios bancos hasta por 18 meses. Si planeas comprar casa: no esperes a que las tasas bajen a niveles de 2020. Según Trading Economics, la tasa hipotecaria a 30 años podría subir al 6.50% para finales del segundo trimestre.

no esperes a que las tasas bajen a niveles de 2020. Según Trading Economics, la tasa hipotecaria a 30 años podría subir al para finales del segundo trimestre. Si tienes préstamo estudiantil o personal a tasa variable: revisa si tu contrato está ligado a la tasa preferencial (prime rate), que se mueve con las políticas de la Fed.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la decisión de la Fed del 29 de abril de 2026

¿Cuándo anuncia la Fed su decisión de tasas de abril?

El FOMC publica su comunicado este miércoles 29 de abril a las 2:00 p.m. hora del Este, tras dos días de deliberaciones que comenzaron hoy martes 28. La conferencia de prensa es a las 2:30 p.m.

¿Subirán o bajarán las tasas de interés hoy?

Seguramente no. Los mercados dan una probabilidad del 99.9% a que la Fed mantenga las tasas sin cambios en el rango de 3.50% a 3.75%, de acuerdo con Polymarket.

¿Cómo afecta la decisión de la Fed a mi hipoteca?

Las hipotecas fijas no reaccionan directamente a la Fed, sino a los bonos del Tesoro a largo plazo. Sin embargo, si la Fed da señales de recorte futuro, las tasas hipotecarias podrían bajar anticipadamente. Por ahora, la tasa a 30 años está en 6.35%.

¿Por qué mi tarjeta de crédito cobra más del 20% si la Fed bajó las tasas en 2025?

Las tarjetas reaccionan lento a las bajas y rápido a las subidas. Aunque la Fed recortó 0.75 puntos en 2025, los bancos bajaron su tasa promedio apenas 0.68% en el primer trimestre de 2026.

¿Cuándo podría recortar tasas la Fed en 2026?

Wells Fargo ya descartó recortes para este año. La próxima reunión donde los analistas ven posibilidad real de movimiento es en junio o septiembre de 2026, dependiendo de la inflación.

Conclusión

La Fed difícilmente dará una noticia sorpresiva. Pero el peligro real no está en el anuncio de este miércoles, sino en cuándo terminará este período de espera. Cada mes que las tasas se mantengan en 3.50%-3.75%, las familias que renuevan tarjetas, refinancian hipotecas o piden préstamos personales enfrentan un costo financiero que se acumula.

Si Powell no da señales claras de recorte en los próximos meses, esta condición podría mantenerse hasta el otoño de 2026 y, para muchos hogares hispanos, eso se traduce en presión sostenida.

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