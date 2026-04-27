Familias en EE.UU. ya pagan casi $2,500 al año en tarjetas y muchos no se dan cuenta

El uso de tarjetas de crédito en EE.UU. está generando una factura mucho más alta para muchas personas El hogar promedio destina hasta $208 al mes solo en intereses, dinero que no reduce un centavo del saldo original.

El hogar promedio debe $11,149 y puede pagar hasta $2,497 al año solo en intereses, especialmente cuando el titular solo cubre el pago mínimo mensual. Se trata de un gasto silencioso que crece mes a mes y no arroja un beneficio directo a la economía familiar.

¿Por qué la deuda de tarjetas se vuelve tan difícil de liquidar?

La deuda total en tarjetas en Estados Unidos acumula $1.28 billones, el nivel más alto desde que la Reserva Federal comenzó a registrar ese dato en 1999, según datos de LendingTree y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Este dato refleja la dependencia que tienen los estadounidenses del crédito para apoyar sus finanzas.

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Con tasas promedio cercanas al 21% anual a febrero de 2026, realizar únicamente el pago mínimo puede alargar la deuda durante décadas. En estas condiciones, un saldo de $10,000 puede terminar costando entre $24,000 y $26,000 y liquidarse en unos 27 años, de acuerdo con The Debt Relief Company. Es decir, más del doble de lo que originalmente debe.

La trampa que el estado de cuenta no muestra: paga poco, pero el adeudo nunca termina

El pago mínimo de las tarjetas de crédito está diseñado para mantener la cuenta activa del titular, pero no le sirve para terminar con su deuda. Por ejemplo, con una deuda de $10,000 al 22%, un pago mínimo de $250 se divide así: $183 van a intereses y solo $67 reducen el saldo real.

“Pagar el mínimo es una de las cosas más caras que puedes hacer con una deuda en tarjeta”, explicó un análisis de The Debt Relief Company en enero de 2026. “Está diseñado para mantenerte al corriente, pero no para sacarte de la deuda.”

Incluso, el 22% de los titulares desconoce su propia tasa de interés, según un informe de Debt.com publicado en marzo de 2026. Con tasas que en muchos casos superan el 24%, ese desconocimiento equivale a miles de dólares por año.

El alto costo de las tarjetas de crédito para las familias hispanas

Para la comunidad hispana, las cifras son más preocupantes. Según una encuesta de National Debt Relief del 15 de abril de 2026, el 41% de los hispanos arrastra una deuda, con un saldo promedio de $10,933. A una tasa del 21%, eso equivale a pagar cerca de $190 al mes solo por intereses, más de $2,200 al año, sin reducir el saldo de forma significativa.

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“Cuando casi la mitad de quienes han llegado al tope de sus tarjetas deben más de $10,000, no estamos ante un problema de presupuesto; estamos ante una emergencia financiera”, afirmó Howard Dvorkin, presidente de Debt.com, en marzo de 2026.

Cómo romper el ciclo de la deuda interminable: cuatro estrategias verificadas

Método avalancha: Pagar primero la tarjeta con mayor tasa, haciendo pagos mínimos en las demás. Reduce el interés total pagado

Pagar primero la tarjeta con mayor tasa, haciendo pagos mínimos en las demás. Reduce el interés total pagado Método bola de nieve: Liquidar primero la tarjeta con menor saldo para ganar impulso

Liquidar primero la tarjeta con menor saldo para ganar impulso Transferencia de saldo al 0%: Si el puntaje de crédito supera 740, muchas tarjetas ofrecen entre 15 y 21 meses sin intereses, según Suze Orman

Si el puntaje de crédito supera 740, muchas tarjetas ofrecen entre 15 y 21 meses sin intereses, según Suze Orman Negociar la tasa directamente: La Comisión Federal de Comercio (FTC) indica que cualquier consumidor puede llamar a su emisora y solicitar una reducción de tasa sin costo

Pagar solo $50 adicionales al mes sobre el mínimo puede ayudar a reducir años de deuda.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la deuda con tarjeta de crédito

¿Cuánto debe el hogar promedio en tarjetas de crédito en 2026?

$11,149, según NerdWallet. Por individuo, el saldo promedio entre quienes cargan deuda activa es de $6,580.

¿Cuánto pago de más si solo hago el pago mínimo?

En un saldo de $10,000 al 22%, el pago total puede superar $26,000 a lo largo de 27 años. El interés acumulado puede ser mayor que la deuda original.

¿Puedo negociar una tasa más baja sin pagar a un intermediario?

Sí. La FTC recomienda llamar directamente a la tarjeta y solicitarlo. Es gratuito y no requiere de otro servicio externo.

¿Cómo sé cuánto de mi pago son intereses?

Aparece en el estado de cuenta mensual. También puede calcularse multiplicando el saldo por la tasa mensual (APR ÷ 12).

Conclusión

La deuda en tarjetas es la suma de millones de pagos mínimos para cubrir intereses sin reducir el saldo real, de familias que usan el crédito para cubrir alimentos y renta. Este sistema está diseñado para prolongar estas deudas el mayor tiempo posible.

La pregunta de fondo es cuánto tiempo tomará una familia en pagar una deuda que nunca termina de bajar. Esa respuesta empieza con revisar el estado de cuenta esta semana.

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