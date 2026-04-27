Parlamento de Irán asegura que EE.UU. no tiene más opción que aceptar sus condiciones

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán ha señalado que el Gobierno de Estados Unidos enfrenta una presión internacional creciente para aceptar los términos de Teherán.

Ebrahim Rezai, portavoz del organismo legislativo, indicó que las restricciones en el estrecho de Ormuz generaron una situación que obliga a Washington a negociar bajo las premisas iraníes para estabilizar el mercado energético global.

El parlamentario detalló a la agencia IRNA que las condiciones de Irán son fundamentales para avanzar en cualquier proceso de paz. Entre los puntos principales se encuentran el reconocimiento del derecho al enriquecimiento de uranio, el cobro de indemnizaciones por ataques previos y la validación de la gestión iraní sobre el estrecho de Ormuz.

“Si Estados Unidos quiere actuar con racionalidad, no tendrá otra opción que aceptar estas condiciones”, declaró el mandatario, quien advirtió que la situación actual en el paso marítimo es “irreversible”, y que el Parlamento diseña leyes para establecer peajes al tránsito de buques.

¿Cómo está la situación actual en el estrecho de Ormuz?

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el control iraní sobre el estrecho impidió el flujo normal de petroleros, y elevó el precio del petróleo por encima de los $100 dólares. En respuesta, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval desde el 13 de abril.

El legislador precisó que la comunidad internacional considera a Washington responsable de las tensiones que afectan el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Propuesta de Irán

En el ámbito diplomático, el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchi, sostuvo encuentros en Pakistán para evaluar la continuidad de las conversaciones, y subrayó que las condiciones de su país “son muy importantes” para retomar los contactos.

Pese a las exigencias parlamentarias, reportes del portal Axios indican que Irán presentó una propuesta alternativa. Esta consistiría en reabrir el estrecho y finalizar la guerra a cambio de posponer el debate sobre el programa nuclear. Sin embargo, el presidente Donald Trump manifestó que la oferta recibida no es de su agrado y aún no se ha fijado una fecha para una nueva ronda de negociación formal.

Sigue leyendo:

– Trump dice que no estaba preocupado tras tiroteo en cena en Washington: “Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco”

– The Washington Post: La cena con Trump no tuvo el nivel máximo de seguridad requerido

– Departamento de Justicia usa tiroteo para impulsar salón de baile en la Casa Blanca