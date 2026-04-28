Más de 50.000 bizcochos: la increíble hazaña del tiramisú de 440 metros que batió un Guinness

Un tiramisú de 440,58 metros, ensamblado con más de 50.000 bizcochos de soletilla y elaborado por más de 100 pasteleros, es la nueva hazaña culinaria que ha logrado conquistar un nuevo récord Guinness. La receta, que demandó más de 3.000 huevos, además de café, mascarpone, azúcar y cacao, se convirtió en la protagonista absoluta de una jornada histórica para la repostería internacional.

La obra de Mirko Ricci fue reconocida oficialmente este domingo como el dulce de esta variedad más largo del mundo. Ricci fue el maestro encargado de coordinar el trabajo de más de un centenar de pasteleros y voluntarios en el icónico barrio londinense de Chelsea.

Tras dos jornadas de intenso trabajo en la cocina, preparación y ensamblaje del icónico postre italiano, el equipo logró culminar la pieza en el Chelsea Town Hall, según confirmó el jurado de Guinness World Records, Lorenzo Veltri, ante el júbilo de los presentes.

Más de una treintena de filas: un desafío de ingeniería dulce

El postre ocupó más de una treintena de filas con una longitud de 8 metros cada una, dispuestas en curva para formar una sola pieza continua —similar a la serpiente del famoso juego de los años 90— hasta alcanzar la cifra final.

Este logro pulveriza la marca anterior de 273,5 metros, que ostentaba el chef Stefano Callegaro desde 2019 en Milán. Para superar el récord, este descomunal tiramisú debía cumplir con requisitos estrictos: sobrepasar los 8 centímetros de alto y los 15 cm de ancho, tal como anunció el segundo juez del evento, el chef Carmelo Carnevale.

La receta ganadora y un homenaje real

Así lucen los 440,58 metros del tiramisú que acaba de romper el récord Guinness en Londres. Más de 50.000 bizcochos y el talento de 100 pasteleros fueron necesarios para superar la marca mundial. Crédito: EFE

La receta tradicional utilizada no solo destacó por sus dimensiones, sino por su calidad artesanal. Los ingredientes clave fueron:

Más de 50.000 bizcochos de soletilla .

. Más de 3.000 huevos frescos .

. Cantidades industriales de café espresso, queso mascarpone, azúcar y cacao puro.

Como detalle distintivo, el postre incluyó un agradecimiento personalizado al rey Carlos III y la reina Camilla con la frase «Grazie your majesty» en letras doradas, celebrando al Reino Unido como su hogar. Aunque los monarcas no pudieron asistir debido a su agenda internacional, enviaron una misiva personal a Ricci agradeciendo la invitación.

Superando retos en la cocina

Cada una de las capas fue creada de manera artesanal, utilizando ingredientes puros y siguiendo la tradición italiana desde las primeras horas del sábado. Sin embargo, el camino no fue sencillo.

El equipo tuvo que adaptarse a las limitaciones de una cocina de apenas 30 metros, que no estaba diseñada para una producción de este calibre. Además, enfrentaron un contratiempo técnico crítico: la rotura de una de las máquinas para fabricar la crema de mascarpone, lo que retrasó la hazaña pero no mermó el espíritu del equipo.

Un fin solidario

Más allá del reconocimiento, este evento tiene un impacto social positivo. La recaudación de la venta de este manjar italiano será destinada a la Esharelife Foundation, una fundación británica dedicada a apoyar a los sectores más vulnerables a través de bancos de alimentos.

Con información de EFE

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