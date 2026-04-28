Restaurantes en EE.UU. batallan para encontrar lavaplatos por falta de trabajadores

La industria restaurantera en Estados Unidos enfrenta una creciente dificultad para cubrir uno de sus puestos más esenciales: el de lavaplatos, una labor clave para el funcionamiento diario de las cocinas.

Aunque más de 12 millones de personas trabajan en restaurantes y bares en el país, de acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes, cada vez es más complicado encontrar personal dispuesto a ocupar posiciones de bajo salario y alta exigencia física.

Un trabajo esencial, pero poco atractivo

El puesto de lavaplatos es fundamental para mantener el flujo de operación, ya que garantiza que haya platos, utensilios y equipo limpio durante las horas de mayor demanda.

Sin embargo, estos trabajadores ganan en promedio $31,650 al año, ubicándose entre los salarios más bajos del sector.

A esto se suma una alta rotación de personal. Según reportes del sector, los trabajadores de servicios de alimentos renuncian a sus empleos a las tasas más altas de cualquier industria, lo que agrava aún más la escasez.

Además, reemplazar a un empleado puede costar alrededor de $2,700, un aumento frente a los $2,300 del año anterior, según datos de una firma de investigación de mercado.

Menos trabajadores disponibles

Uno de los factores que ha reducido la disponibilidad de mano de obra es el endurecimiento de las políticas migratorias.

Se estima que aproximadamente 20% de los trabajadores de restaurantes nacieron fuera de Estados Unidos, lo que significa que cualquier restricción impacta directamente en el sector.

Michelle Korsmo, presidenta de la Asociación Nacional de Restaurantes, señaló: “Existe una verdadera inquietud en cuanto a asegurarse de que todos estén seguros y no se vean atrapados accidentalmente en alguna situación”.

Mientras tanto, los esfuerzos por crear nuevos programas de visas para cubrir empleos de baja calificación han avanzado lentamente.

Los jóvenes ya no quieren estos empleos

Otro cambio importante es la menor participación de jóvenes en este tipo de trabajos.

Tradicionalmente, personas de entre 16 y 24 años ocupaban estos puestos, pero hoy son menos quienes ingresan al mercado laboral o prefieren empleos menos exigentes.

El profesor Kevin Murphy, de la Universidad de Florida Central, explicó: “Esto no los motiva a trabajar”, en referencia a la naturaleza física del trabajo en restaurantes.

Estrategias para enfrentar la crisis

Ante esta situación, algunos restaurantes están buscando alternativas para atraer y retener personal. Entre ellas:

–Ofrecer comidas gratis

–Horarios flexibles

–Oportunidades de crecimiento

–Compartir propinas o cargos por servicio

En algunos casos, estas medidas han elevado significativamente los ingresos. Por ejemplo, en un restaurante de Chicago, un cargo de servicio del 20% se distribuye entre los empleados, permitiendo que algunos lavaplatos ganen hasta $70,000 al año.

Otros negocios han optado por la tecnología. Una cadena de sushi comenzó a utilizar lavaplatos robóticos importados desde Japón, con un costo aproximado de $15,000 por unidad, para reducir la dependencia del trabajo manual.

Un problema sin solución inmediata

A pesar de estas iniciativas, la escasez persiste. La falta de personal en este puesto puede paralizar por completo las operaciones.

Nichole Thomson, gerente de un restaurante en Illinois, advirtió: “Sin ellos, nuestra operación se detendría”.

La situación refleja un problema más amplio en el mercado laboral: algunos de los trabajos más necesarios también son los más difíciles de cubrir.

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