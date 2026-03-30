El hábito número uno para cuidar tu hígado, recomienda un hepatólogo

Aunque no lo sientas ni lo veas, el hígado es uno de los órganos vitales más importantes de tu cuerpo, ya que filtra toxinas, procesa nutrientes y regula procesos metabólicos. Por tales motivos, cuidarlo debe ser una obligación y existe un hábito número uno que es primordial.

La doctora Sudha Kodali, hepatóloga del Hospital Metodista de Houston, afirma que el hábito que puede marcar la diferencia en la salud de tu hígado es mantener una dieta equilibrada, rica en antioxidantes y nutrientes esenciales.

Según la experta, esta práctica es fundamental para recibir todas las vitaminas y minerales esenciales, especialemente cuando el hígado cumple sus procesos naturales.

Asimismo, recordó que las enfermedades hepáticas suelen tener opciones de tratamiento muy limitadas, sobre todo cuando se detectan tarde.

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Cómo aplicar el hábito para mantener el hígado sano

La doctora Kodali destaca especialmente la dieta mediterránea, un modelo alimenticio respaldado por diversos estudios científicos. Este patrón incluye abundantes vegetales, frutas, pescado, frutos secos y aceite de oliva, al tiempo que limita los alimentos ultraprocesados y las grasas saturadas.

Según explica, este tipo de alimentación ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado y a controlar la inflamación, dos factores asociados con enfermedades como el hígado graso.

Adoptar una dieta beneficiosa para el hígado no requiere cambios radicales de un día para otro. El primer paso es incorporar más alimentos frescos y variados. Las verduras de hoja verde, los frutos secos y los pescados ricos en omega-3, como el salmón o la sardina, son aliados frecuentes.

También es importante moderar el consumo de azúcares añadidos y harinas refinadas. En lugar de eliminarlos por completo, se recomienda reducir su presencia y optar por versiones integrales cuando sea posible.

Otro punto clave es mantener horarios de comida regulares y evitar excesos. Comer en cantidades adecuadas ayuda al hígado a procesar mejor los nutrientes y reduce la carga metabólica.

Existen alimentos específicos para proteger el hígado y fortalecer sus funciones, además de vitaminas ideales. Crédito: Ground Picture | Shutterstock

Además de la alimentación general, la hepatóloga menciona el papel de ciertas vitaminas. La vitamina E, por ejemplo, ha mostrado beneficios en la reducción de grasa e inflamación hepática en algunos casos. En cuanto a la vitamina D, aunque se han observado niveles bajos en personas con hígado graso, aún se requieren más estudios para confirmar su impacto directo.

El control del peso corporal también es determinante. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedades hepáticas, por lo que mantener un peso saludable contribuye directamente a proteger este órgano.

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