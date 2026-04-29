Alerta de tráfico hoy: seguridad reforzada en Nueva York por visita de reyes Carlos y Camila a Harlem, Midtown y Memorial 9/11

Harlem, Midtown y el Memorial 9/11 en el Distrito Financiero -puntos distantes en Manhattan– serán visitados hoy miércoles por los reyes de Inglaterra, Carlos III y su esposa Camila, por lo que las medidas de seguridad predicen una mayor congestión en el tráfico en toda la ciudad.

En la continuación de su primera visita como reyes a EE.UU., la pareja llega a Nueva York procedente de Washington DC, donde ayer Carlos pronunció un discurso en El Capitolio. Fue la 2da vez en la historia que un monarca británico se dirige a una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. Su madre Isabel fue la primera en hacerlo hace más de 30 años, el 16 de mayo de 1991.

Carlos no visitaba el país desde 2018, cuando siendo príncipe asistió al funeral del ex presidente George H.W. Bush. Su viaje hoy a Nueva York se produce pocos después del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado, suceso que ha llevado a las autoridades a reevaluar las medidas de seguridad que llevaban varias semanas preparando.

“Tenemos la certeza absoluta de que el plan de seguridad que hemos implementado para (hoy) resultará eficaz”, declaró a ABC News Matt McCool, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de Estados Unidos en Nueva York.

McCool detalló que el plan vigente consta de múltiples niveles y ha sido cuidadosamente coordinado entre su agencia, sus homólogos del Reino Unido, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Bomberos (FDNY) y la Policía de la Autoridad Portuaria.

Vehículos blindados formarán parte del convoy que trasladará a los miembros de la realeza por la ciudad. El agente McCool explicó que el plan de seguridad se mantiene siempre flexible y adaptable. Hoy estarán vigentes diversas medidas, tanto visibles como invisibles. «Nuestro equipo de contraataque, nuestros francotiradores de contención», señaló.

McCool califica los eventos al aire libre en la ciudad de Nueva York como particularmente desafiantes. «Existen amenazas de largo alcance que debemos neutralizar… cada azotea, cada ventana. Hemos estado planificando para el peor de los escenarios desde el primer día», afirmó.

Agenda del día en Manhattan

Sobre las actividades en Nueva York de Carlos III y Camila se han divulgado generalidades. Su primera parada será el Memorial 9/11, donde la pareja se reunirá con equipos de primera respuesta y familiares de víctimas de los ataques, que este septiembre cumplirán 25 años.

“Mi esposa y yo rendiremos nuevamente homenaje a las víctimas, a sus familias y a la valentía demostrada ante una pérdida tan terrible”, adelantó el rey Carlos III durante su visita a Washington DC, este martes. “Estuvimos a su lado entonces, y seguimos a su lado ahora, en solemne recuerdo de un día que jamás será olvidado”.

Desde allí, la reina Camila se dirigirá a la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) en Midtown, mientras que el rey Carlos se trasladará a la calle 134 en Harlem, zona donde desde ayer se observaron a las fuerzas del orden realizando labores de patrullaje y reconocimiento.

Carlos se reunirá con la organización sin fines de lucro Harlem Grown, que suministra de manera gratuita a la comunidad frutas y verduras cultivadas localmente. No obstante, algunos residentes del barrio se mostraron escépticos ante esta visita. “Si sirve para ayudar a la comunidad, entonces sí; de lo contrario, no le encuentro ningún sentido”, comentó Ismael Sow.

Más tarde se espera que la pareja asista a una recepción de gala a beneficio de The King’s Trust -en su 50 aniversario-, organización benéfica que Carlos fundó en 1976 con el título original The Prince’s Trust. Se realizará en la sede de Christie’s New York, en Rockefeller Center.

Virginia: última parada

En Virginia, mañana jueves Carlos y Camila visitarán un parque nacional y una granja local dedicada a las carreras de caballos, y presenciarán actuaciones de grupos culturales de la región de los Apalaches, según el palacio. Los reyes asistirán asimismo a una fiesta vecinal para celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos.

Después de EE.UU. Carlos se trasladará sin Camila a las islas Bermudas para realizar su primera visita real a un Territorio Británico de Ultramar.

Trump ha sido recibido en un par de ocasiones por un monarca británico a lo largo de sus dos mandatos: primero por la reina Isabel II en 2019, y luego por el Carlos III el año pasado.