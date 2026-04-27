“Asesino federal amistoso”: el mensaje que el atacante envió minutos antes de disparar en la cena con Trump

“Asesino federal amistoso”. Ese fue el mensaje que, según las autoridades, envió Cole Tomas Allen a sus familiares minutos antes de disparar durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un episodio que obligó a evacuar al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios del gobierno.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el texto incluía referencias al mandatario, sin mencionarlo directamente, y quejas sobre decisiones de su administración.

Para los investigadores, ese mensaje, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas con allegados, es una de las principales pistas para entender la mentalidad del sospechoso y sus posibles motivaciones.

El tiroteo ocurrió la noche del sábado en medio del evento, donde se escucharon disparos y los asistentes se resguardaron bajo las mesas mientras agentes del Servicio Secreto actuaban. Trump fue retirado del escenario de forma inmediata.

Un agente recibió un disparo en su chaleco antibalas y se espera que se recupere.

Se habría hospedado en el mismo hotel

Las autoridades sostienen que Allen, de 31 años y residente de California, viajó en tren hasta Washington, con una parada en Chicago, y se hospedó en el mismo hotel donde se realizaba la gala, pese a las estrictas medidas de seguridad.

El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló en NBC que el objetivo “probablemente incluía al presidente” y a otras personas vinculadas a la administración.

Un video difundido posteriormente muestra a un hombre, presuntamente Allen, corriendo armado con pistolas y cuchillos hacia una zona con barricadas antes de ser interceptado por agentes.

Allen fue detenido tras el ataque y presentado el lunes ante un tribunal federal. Enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas de fuego, mientras permanece bajo custodia a la espera de nuevas audiencias.

Registros citados por AP lo describen como tutor con alto nivel educativo y desarrollador aficionado de videojuegos, sin antecedentes penales conocidos.

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