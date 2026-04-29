Carlos III y Camila honran a las víctimas del 11-S en Nueva York en una visita histórica marcada por memoria y diplomacia

Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, protagonizaron este miércoles uno de los momentos más emotivos de su visita oficial a Estados Unidos al rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York.

La ceremonia tuvo lugar en el Memorial del 11-S, ubicado en la conocida “zona cero”, donde se levantaban las Torres Gemelas antes de los ataques terroristas que marcaron la historia contemporánea. En un ambiente solemne y con estrictas medidas de seguridad, los monarcas británicos colocaron una ofrenda floral en honor a las casi 3,000 víctimas, entre ellas 67 ciudadanos del Reino Unido.

El acto reunió a importantes figuras políticas y sociales, como el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani; la gobernadora estatal, Kathy Hochul; y el exalcalde Michael Bloomberg, quien desempeñó un papel clave en la reconstrucción del Bajo Manhattan tras los atentados.

Un homenaje cargado de simbolismo

El rey y la reina depositaron un ramo compuesto por flores blancas, incluyendo peonías y narcisos, provenientes de granjas de Nueva York y Nueva Jersey. El gesto buscó subrayar no solo el respeto hacia las víctimas, sino también el vínculo entre ambas naciones.

El estanque conmemorativo, donde se encuentran grabados los nombres de las víctimas, fue el escenario central del homenaje. Este espacio simboliza la pérdida compartida por EE.UU., el Reino Unido y el resto del mundo, según destacó Beth Hillman, directora ejecutiva del museo, quien subrayó que la visita real contribuye a mantener viva la memoria entre las nuevas generaciones.

Durante su recorrido, Carlos III conversó con familiares de las víctimas, así como con policías y bomberos que participaron en las labores de rescate en 2001. Algunos asistentes mostraron fotografías de sus seres queridos fallecidos, generando momentos de profunda emoción.

Agenda paralela en Nueva York

Tras el acto conmemorativo, los reyes continuaron con una agenda separada que reflejó tanto su compromiso social como cultural. El monarca visitó el proyecto comunitario Harlem Grown, una granja urbana en Harlem que distribuye alimentos frescos a familias de bajos recursos.

Allí, Carlos III interactuó con estudiantes, participó en actividades agrícolas y mostró especial interés en el trabajo educativo de la organización. Incluso alimentó gallinas junto a los niños, en una escena que contrastó con la solemnidad del homenaje previo, pero que reforzó su imagen cercana.

Carlos III convivió con los niños en su visita a Harlem Grown. (Foto: Angelina Katsanis/AP)

Por su parte, la reina Camila acudió a la emblemática Biblioteca Pública de Nueva York, donde realizó una visita cultural acompañada por la actriz Sarah Jessica Parker.

Durante el recorrido, la reina entregó una réplica del personaje Roo, de la serie infantil Winnie the Pooh, que se sumará a la colección histórica de peluches exhibidos en la biblioteca, junto a figuras originales vinculadas al autor A. A. Milne.

Un viaje con peso histórico y diplomático

La visita de Carlos III y Camila a Nueva York forma parte de una gira oficial por EE.UU. en el marco del 250 aniversario de la independencia del país. Se trata además de su primera visita a la ciudad desde que el monarca ascendió al trono en 2022, tras la muerte de Isabel II.

El viaje también evoca precedentes históricos. La primera visita de un monarca británico a EE.UU. se remonta a 1939, cuando el rey Jorge VI viajó junto a su esposa. Décadas después, Isabel II visitó Nueva York en varias ocasiones, incluida una en 2010 cuando también rindió homenaje en la “zona cero”.

La jornada concluirá con una cena oficial en el Rockefeller Center, poniendo fin al tercer día de actividades en la ciudad. El evento reunirá a figuras destacadas del ámbito político, cultural y empresarial.

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