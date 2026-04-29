Corte Suprema anula distrito congresional de mayoría afroamericana en Louisiana

La Corte Suprema invalidó este miércoles el segundo distrito congresional de mayoría afroamericana en Louisiana, una sentencia impulsada por la mayoría conservadora del tribunal, argumenta que el diseño del distrito se basó excesivamente en criterios raciales, lo que contraviene la Constitución.

El fallo se centra en la configuración del distrito representado por la demócrata Cleo Fields. El presidente de la corte, John Roberts, describió la demarcación como una “serpiente” que recorre más de 320 kilómetros para conectar poblaciones en Shreveport, Alexandria, Lafayette y Baton Rouge, informó The Associated Press.

En tal sentido, el juez Samuel Alito, en representación de los seis magistrados conservadores, fue contundente en la redacción de la sentencia al afirmar que el mapa constituye una supuesta “manipulación electoral inconstitucional”.

¿Qué establece la nueva resolución?

La resolución permite que otros estados con legislaturas republicanas revisen sus distritos electorales, lo que podría reducir la representación de minorías negras y latinas que suelen votar por el partido demócrata.

La decisión genera incertidumbre sobre la vigencia de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, herramienta clave para combatir la discriminación racial en las urnas. Según el experto Nicholas Stephanopoulos, cerca de 70 de los 435 distritos del Congreso dependen actualmente de esta protección legal.

Jueza criticó el fallo y advierte graves consecuencias

La jueza Elena Kagan, en representación del bloque liberal, manifestó su preocupación por el alcance de esta medida.

“Es probable que las consecuencias sean de gran alcance y graves. La decisión de hoy deja prácticamente sin efecto la Sección 2”, manifestó la jueza Kagan.

Esta sentencia representa un giro respecto a una decisión anterior en Alabama, donde el tribunal había permitido un segundo distrito de mayoría negra. Actualmente, un tercio de los habitantes de Louisiana son afroamericanos, población que hasta ahora contaba con mayoría en dos de los seis distritos del estado.

La resolución llega en un momento de intensa actividad política, mientras el presidente Donald Trump promueve la redistribución de distritos para fortalecer las opciones republicanas. No se ha confirmado si el tiempo permitirá a Louisiana trazar un nuevo mapa antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

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