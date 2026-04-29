Cuidado con estas tres estafas dirigidas a clientes de Costco

Los intentos de fraude que suplantan a Costco están aumentando y cada vez son más sofisticados. Desde correos electrónicos hasta llamadas telefónicas, los estafadores buscan engañar a los clientes para obtener datos personales o dinero, utilizando tácticas que imitan de forma convincente la comunicación oficial de la cadena.

1. Correos falsos sobre renovación de membresía

Uno de los engaños más frecuentes consiste en correos electrónicos que alertan sobre una supuesta expiración de la membresía o problemas de facturación.

Estos mensajes suelen incluir logotipos oficiales y un formato muy similar al de Costco, lo que dificulta distinguirlos de los reales.

El objetivo es llevar al usuario a un enlace que dirige a un sitio web falso, diseñado para robar credenciales de acceso o datos de pago.

Un elemento clave en estos correos es la urgencia: frases que advierten sobre la suspensión inmediata de la cuenta o la pérdida del servicio buscan presionar a las personas para que actúen sin verificar.

Costco advierte que sus comunicaciones legítimas provienen de dominios verificados, generalmente con terminación ‘@costco.com’.

2. Notificaciones falsas de premios o sorteos

Otra estrategia común son los mensajes que informan al usuario que ha sido seleccionado para recibir premios exclusivos o tarjetas de regalo de alto valor.

En muchos casos, se solicita completar encuestas o hacer clic en enlaces para reclamar el supuesto beneficio.

Algunas de estas estafas incluso piden un pequeño ‘cargo de procesamiento’ para liberar el premio, lo que en realidad abre la puerta a fraudes financieros o robo de identidad.

La empresa señala que sus promociones reales se anuncian únicamente a través de canales oficiales, no mediante mensajes inesperados.

3. Llamadas fraudulentas con números que parecen reales

Las estafas telefónicas también han evolucionado. Los delincuentes utilizan tecnología para imitar números reales de Costco, lo que hace que las llamadas parezcan legítimas.

Durante estas comunicaciones, pueden mencionar actividad sospechosa en una cuenta, fraudes internacionales o incluso pedidos inexistentes vinculados al usuario.

En algunos reportes recientes, clientes han señalado que, aunque bloquean un número fraudulento, continúan recibiendo llamadas similares desde otros números.

Costco enfatiza que no realiza llamadas no solicitadas para pedir información financiera confidencial.

Ante cualquier duda, recomienda verificar los datos de contacto directamente en su sitio oficial de servicio al cliente antes de proporcionar información personal.

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