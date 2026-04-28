Por qué Walmart rechaza los pagos de tarjeta sin contacto

Aunque los pagos sin contacto se han vuelto comunes en muchas tiendas, Walmart sigue sin aceptar esta forma de pago, una decisión que ha generado dudas entre millones de clientes.

Lejos de tratarse de una limitación tecnológica, la cadena ha optado por una estrategia propia enfocada en controlar la experiencia de pago, reducir costos y fortalecer su ecosistema digital.

Control total sobre los pagos y los datos

Walmart ha desarrollado su propio sistema de pago dentro de su aplicación móvil, conocido como Walmart Pay, que funciona mediante el escaneo de códigos en lugar de acercar la tarjeta.

Este modelo le permite a la empresa gestionar directamente las transacciones y, sobre todo, obtener información detallada del cliente, como historial de compras, preferencias y hábitos de consumo.

A diferencia de los pagos sin contacto tradicionales, que ofrecen datos limitados, este sistema le da a la compañía un mayor control sobre la relación con el cliente.

Ahorro en comisiones bancarias

Otro factor clave son las comisiones por uso de tarjetas. Los pagos con redes tradicionales suelen implicar cargos de entre 1.5% y 3.5% por transacción.

Para una empresa del tamaño de Walmart, que procesa miles de millones de compras al año, estos porcentajes representan costos importantes.

Al promover métodos como Walmart Pay o pagos vinculados directamente a cuentas bancarias, la empresa reduce su dependencia de estas redes y, con ello, sus gastos operativos.

Seguridad y prevención de fraude

Aunque los pagos sin contacto son considerados seguros, Walmart ha optado por un enfoque más controlado.

Su sistema basado en la aplicación requiere autenticación, lo que añade una capa adicional de seguridad frente a simplemente acercar una tarjeta.

Este modelo permite reducir ciertos riesgos, especialmente en tiendas con alto flujo de clientes, donde el control de las transacciones es más complejo.

Impulso a su ecosistema digital

La aplicación de Walmart no solo sirve para pagar. También incluye promociones, cupones digitales y servicios como compras en línea, recogida en tienda o entregas a domicilio.

Al incentivar su uso, la empresa busca que los clientes se integren más a su plataforma, aumentando la interacción y fidelidad.

En contraste, los pagos sin contacto no aportan beneficios adicionales dentro de este ecosistema.

Operación y costos de implementación

Implementar pagos sin contacto en todas sus tiendas implicaría actualizar equipos, capacitar personal y adaptar sistemas en miles de sucursales.

Walmart ha priorizado mantener un sistema uniforme y eficiente en lugar de adoptar rápidamente nuevas tecnologías, lo que también reduce posibles fallas o retrasos en cajas.

Qué significa para los clientes

Aunque la ausencia de pagos sin contacto puede resultar incómoda para algunos compradores, Walmart mantiene alternativas funcionales como tarjetas con chip, efectivo y su propia aplicación.

Comprender estas opciones permite evitar contratiempos al momento de pagar.

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