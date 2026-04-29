Emma Stone vuelve al romance junto a Chris Pine

Emma Stone decidió regresar a un territorio que conoce bastante bien. La actriz protagonizará “The Catch” junto a Chris Pine, un proyecto que coloca a Dave McCary, su esposo, detrás de la cámara.

La película llegará a las salas el 21 de mayo de 2027 y marca un reencuentro de Stone con el tipo de historias que la acercaron al público mundial desde sus primeras apariciones en cintas de tono romántico.

Es imposible no recordar su presencia en títulos como “La La Land”, “Rumores y mentiras”, “Crazy, Stupid, Love” y “Aloha”. Fue justamente “La La Land” la que le dio el Oscar a Mejor Actriz Protagonista, un reconocimiento que demostró su capacidad para manejar emociones desde la ligereza hasta lo más íntimo. Sin embargo, en los últimos años se inclinó por un camino distinto, colaborando de forma constante con Yorgos Lanthimos en “Poor Things”, “Kinds of Kindness” y “Bugonia”.

Un proyecto que eligió tras revisar muchos guiones

“The Catch” representa su primer acercamiento al romance en varios años. Fuentes cercanas señalan que Stone evaluó numerosos textos antes de escoger este, principalmente por la versión escrita por Jen Statsky, creadora de “Hacks”, y Travis Helwig, construida a partir del guion original de Patrick Kang y Michael Levin. No se han revelado detalles del argumento, aunque la producción mantiene que el libreto fue decisivo para que la actriz aceptara involucrarse.

La noticia también confirma que Chris Pine compartirá el rol protagónico. Él ya tiene experiencia en comedias románticas como “The Princess Diaries 2”, “Just My Luck” y “This Means War”.

Emma Stone junto a su esposo Dave McCary, quien la dirigirá en este filme. Crédito: Jordan Strauss | AP

Al igual que Stone, en los años recientes se enfocó en proyectos menos habituales, así que su presencia en esta cinta será un reencuentro con un estilo que formó parte importante de su trayectoria.

Una etapa nueva para Stone dentro y fuera del set

El filme será el primer largometraje de Emma Stone después de “Bugonia”, cinta por la que obtuvo una nominación al Oscar y que la convirtió en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones a los Premios de la Academia.

Sólo Meryl Streep había logrado algo similar a una edad parecida, mientras que Walt Disney sigue siendo la persona más joven en conseguir esa marca, con 34 años.

La dirección quedará a cargo de Dave McCary, quien posee una carrera sólida como guionista y realizador. Durante su paso por “Saturday Night Live”, escribió y dirigió numerosos episodios antes de comenzar su paso hacia el cine. En 2024, Fruit Tree, la productora que comparte con Stone, firmó un acuerdo de primera opción con Universal Pictures.

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