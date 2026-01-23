Emma Stone y Timothée Chalamet hacen historia con sus nominaciones al Oscar 2026

La actriz Emma Stone batió récord en la historia de los premios Oscar 2026 al recibir dos nominaciones como productora y actriz en la película ‘Bugonia‘. La premiada artista se convirtió en la actriz más joven (con 37 años) en recibir 7 nominaciones a los Oscar, superando a Meryl Streep.

De acuerdo con información de “The Hollywood Reporter”, Stone batió un nuevo récord de la Academia y superó a Meryl Streep, quien fue la actriz más joven en lograr su séptima nominación a los 38 años en 1988. Sin embargo, Streep mantiene el récord de más nominaciones a los premios Oscar para cualquier actriz o actor con un total de 21 menciones a lo largo de su carrera.

Emma Stone también es la segunda persona más joven en alcanzar siete nominaciones a los Premios de la Academia, una marca que hasta ahora solo había superado Walt Disney con 34 años en 1936. Además, la actriz logró por segunda vez una doble nominación como productora y actriz principal por ‘Bugonia’, una de las películas más nominadas en esta edición de los premios Oscar. Según indicó The Hollywood Reporter, Frances McDormand fue la primera ser doblemente nominada como actriz y productora gracias a Nomadland en 2021. Stone recibió una doble nominación con Poor Things en 2023 y repitió la hazaña este año al ser postulada nuevamente como actriz y productora por su trabajo en Bugonia.

Antes de las nominaciones de este año, Emma Stone contaba con cinco nominaciones de las cuales dos resultaron en victoria en la categoría de Mejor Actriz por sus papeles en ‘Lalaland’ (2016) y ‘Poor Things’ (2023). En esta edición compite por su tercera estatuilla como Mejor Actriz. De lograrlo, estaría cerca de igualar el récord de Katharine Hepburn, quien cuenta con un total de cuatro premios Oscar a mejor actriz, y empataría con Frances McDormand, quien cuenta con tres.

El actor de origen francés Timothée Chalamet igualó el récord de nominaciones que solo ostentaba el legendario actor Marlon Brando. Gracias a su papel en la película ‘Marty Supreme‘ el actor obtuvo su tercera nominación al Oscar a sus 30 años. Este récord solo lo ostentaba Marlon Brando quien logró tres nominaciones a ‘Mejor Actor’ por sus actuaciones en Un tranvía llamado deseo, Viva Zapata! y Julio César.

Antes de esta nominación, Chalamet contaba con dos nominaciones al Oscar por su actuación en Llámame por tu nombre de 2018 y en 2025 por interpretar a Bob Dylan en Un completo desconocido.

Sigue leyendo:

Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director en los premios Oscar 2026

Oscar 2026: ‘Sinners’ rompió el récord con 16 nominaciones

Kate Hudson comparte su reacción al enterarse de la nominación al Oscar 2026