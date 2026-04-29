“Ted Lasso” está de vuelta, ahora en el fútbol femenino

Los seguidores habían pasado años imaginando cómo sería un posible retorno de “Ted Lasso” y Apple TV decidió terminar con la espera al mostrar el primer adelanto de la cuarta temporada.

El inicio muestra que este nuevo capítulo se distancia de la dinámica que vimos en el cierre anterior, porque Ted vuelve a Richmond con una misión distinta: acompañar a un equipo femenino de segunda división que necesita levantar el ánimo tanto como el marcador.

El video abre con el entrenador despertando, justo así, como para presentar lo que viene. Después aparece cruzando el campo de entrenamiento, donde conoce a la entrenadora del club, interpretada por Tanya Reynolds. La secuencia muestra caras familiares mezcladas con talentos que llegan por primera vez, y mantiene ese balance entre humor y momentos sensibles que convirtió a la serie en un fenómeno.

Elenco que vuelve y fichajes que refrescan la historia

Jason Sudeikis no sólo regresa como protagonista, también lidera el grupo de productores ejecutivos, junto con Jack Burditt. Y Brett Goldstein, además de reencontrarse con Roy Kent, asumió labores como guionista en esta nueva etapa.

El tráiler confirma, asimismo, el regreso de Hannah Waddingham como Rebecca Walton, además de Juno Temple, Brendan Hunt y Jeremy Swift, quienes se integran nuevamente a la trama que se desarrolla en Richmond. De lado de los nuevos rostros, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey y Abbie Hern conforman la alineación del equipo femenino que se suma a la historia.

Otro detalle destacado es la llegada de Grant Feely, recordado por su participación en “Obi-Wan Kenobi”. Él ahora interpretará a Henry, el hijo de Ted, reemplazando a Gus Turner.

La serie prepara su gran estreno

Apple TV confirmó que la cuarta temporada de “Ted Lasso” empezará a emitirse el 5 de agosto y que cada miércoles se liberará un capítulo nuevo. La plataforma apuesta por una evolución natural del entrenador, quien ahora deberá cargar con responsabilidades que lo sacan de su zona de confort para explorar una versión distinta de sí mismo.

La producción mantiene su esencia, aunque el cambio de escenario y la incorporación de nuevos personajes dan pie a una etapa que promete muchas emociones. Lo cierto es que Ted y Coach Beard se unen otra vez, uno de los regresos más esperados en mucho tiempo.

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