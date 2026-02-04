Emma Stone está “muy emocionada” por ver a Bad Bunny en el Super Bowl LX

La actriz Emma Stone se mostró emocionada por asistir al Super Bowl LX y disfrutar del show del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien es el encargado del espectáculo de medio tiempo del magno evento deportivo.

La nominada al Oscar aseguró que disfruta mucho del Super Bowl ya que su hermano fue mariscal de campo.

“Sin duda voy a ver el Super Bowl; estoy muy enganchada. Mi hermano fue mariscal de campo en la preparatoria, así que lo veré con él, y será divertido. Pero estoy muy emocionada por Bad Bunny, obviamente”, dijo la actriz en una entrevista con Rolling Stone.

La protagonista de ‘Poor Things’ aseguró que no ha visto a Bad Bunny en concierto. “No, pero me encantaría. Así que siento que lo veré en concierto en un par de días. ¡Todos lo estamos!”, expresó la actriz.

Stone ya había asistido a un Super Bowl en el pasado. La actriz vio la presentación de Maroon 5 en el Super Bowl 2019, pero olvidó que la banda fue la que protagonizó ese show. La artista aseguró que ese show fue “lento y sin novedades”.

“Fuimos a ver uno de los Super Bowls más famosos por su lentitud y su falta de novedades de la historia, al parecer. Fue en Atlanta hace un par de años, estábamos rodando Zombieland 2 , así que todo el elenco y el equipo fuimos a verlo. No pasó gran cosa, pero aun así fue divertido”, dijo.

Cuando le preguntaron en la entrevista el nombre del artista que protagonizó ese show, Emma Stone pareció olvidarlo.

“Esa es una muy buena pregunta. Déjame buscarlo en Google, dame un segundo. Claramente, no fue… bueno, Maroon 5”, dijo.

Bad Bunny será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Su presentación ocurrirá una semana después de hacer historia por ser el primer latino en ganar en la categoría ‘Álbum del Año’ de los Grammy con un álbum completamente en español.

