¿Es Manuel Turizo uno de los artistas latinos más completos? Mira su evolución

Manuel Turizo se lanzó al estrellato internacional tras el lanzamiento de “Una Lady Como Tú” en 2017 y la mayoría de las personas lo divisaban como la nueva figura del genero urbano. Sin embargo, este joven de 26 años se ha encargado de demostrar a través de los años que es uno de los artistas latinos más versátiles en los últimos 10 años y que no se le puede definir con un solo estilo.

Su estreno como cantante ocurrió en el 2016, pero su nombre empezó a sonar con revuelo en 2017, éxito que ha logrado mantener luego de su extraordinaria forma de reinventarse. Esto después de contar con temas en géneros de: reguetón, pop romántico, bachata, merengue y otros ritmos tropicales.

Manuel Turizo y la diversidad de sus éxitos

Lo mejor de su caso es que no se trata de un experimento, se trata de una capacidad de adaptación notable para interpretar cualquier género y eso se puede observar rápidamente si se chequea un éxito por año de Turizo desde su salto a la fama internacional.

Luego de su primer tema reconocido, el colombiano sorprendió con “Culpables” en 2018, una canción en ritmo de balada y más tarde llegaría “Esclavo de Tus Besos” (2019), música tropical en colaboración con Ozuna. Por allí en 2020, sacó “La Nota”, un reguetón de los duros en el que hizo featuring con Rauw Alejandro y Mike Towers.

“Mala costumbre” (2021) es otro tema que seguro recuerdas de Manuel Turizo, regresando allí a lo tropical bailable, para luego innovar con “La Bachata” en 2022 y así logró mover al mundo al ritmo de la coreografía en dos pasos. Cuando parecía que no podía probarse con otro género, Turizo sacó un merengue electrónico con Marshmello, titulado justamente “El Merengue” (2023.

En el 2024 sacó “Vagabundo” junto a Sebastián Yatrá, en el 2025 vino con “Mírame ahora”, una especie de fusión con el afro y en el presente año su tema más escuchado está siendo “Por un pendejo no se llora”.

Esto simplemente deja claro que no importa lo que haga, Manuel Turizo es capaz de darle un toque especial a cada género que pueda interpretar, aunque sus canciones más comunes son merengues tropicales.

Hay artistas que cambian su esencia para mostrar algo distinto, pero tienen claro cuál es su fuerte. En el caso del colombiano aún no se sabe cual es el género en el que se siente más fortalecido, tras verse natural entonando desde balada, hasta afro.

Manuel Turizo va a su primera década de éxito

Aunque su más reciente álbum “Apambichao” no ha tenido la recepción que se esperaba, Turizo sigue estando entre los mejores y, de hecho, está cumpliendo sus primeros 10 años como artistas este 2026, a uno de celebrar su primera década como artista internacional.

Eso debe justamente a eso, a su capacidad creativa y entendimiento para interpretar qué es lo que quiere su target.

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