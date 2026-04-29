Fechas de pago del Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI) en mayo 2026

Los pagos del Seguro Social del programa de ingresos suplementarios ya tienen fechas definidas para mayo, y millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán su dinero desde el inicio del mes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social, los depósitos del programa de Ingreso Suplementario se enviarán el viernes 1 de mayo de 2026.

Este tipo de pago normalmente se realiza el primer día de cada mes, salvo cuando coincide con fines de semana o días festivos, lo que puede adelantar los depósitos.

En este caso, el 1 de mayo cae en viernes, por lo que no habrá cambios en la fecha.

Además, esta entrega forma parte de una racha de cuatro meses consecutivos en los que los pagos se han realizado puntualmente el primer día del mes.

Calendario de pagos del Ingreso Suplementario en 2026

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para el resto del año:

–1 de mayo de 2026 (pago de mayo)

–1 de junio de 2026 (pago de junio)

–1 de julio de 2026 (pago de julio)

–31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

–1 de septiembre de 2026 (pago de septiembre)

–1 de octubre de 2026 (pago de octubre)

–30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

–1 de diciembre de 2026 (pago de diciembre)

–31 de diciembre de 2026 (pago adelantado de enero de 2027)

Por ejemplo, el pago correspondiente a agosto se adelantará al 31 de julio, ya que el 1 de agosto cae en sábado.

Quiénes reciben estos pagos

El programa de Ingreso Suplementario está dirigido a personas con ingresos limitados, adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad o con ceguera, así como menores que cumplan con los requisitos médicos establecidos.

Actualmente, cerca de 7.4 millones de personas reciben estos beneficios mensualmente, y aproximadamente un tercio de ellos también perciben pagos del Seguro Social por jubilación u otros programas.

Para calificar, los adultos no deben superar ingresos laborales mensuales de aproximadamente $2,073.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios esperar hasta tres días hábiles adicionales si el depósito no aparece en la fecha programada antes de comunicarse con la agencia.

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