Cómo construir crédito en EE.UU. desde cero si no tienes historial en 2026

Una familia hispana sin historial crediticio en Estados Unidos puede pagar entre $300 y $500 más al mes en depósitos de seguridad, seguros y tasas de interés más altas, incluso si nunca tuvo deudas y tiene un buen historial crediticio en su país de origen. Sin embargo, en EE.UU., tu historial financiero anterior no cuenta.

Las agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, operan de forma independiente, algo que deja a millones de inmigrantes “invisibilizados” para el sistema.

La consecuencia es directa: sin un buen historial de crédito, todo cuesta más. Desde rentar un apartamento hasta financiar un auto o acceder a mejores tasas. En 2026, el puntaje promedio de los hispanos en EE.UU. ronda los 701 puntos, por debajo del promedio nacional de 715, según datos de la industria. Estos promedios muestran una brecha real, pero también una oportunidad.

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El primer paso para crear historial crediticio: obtener un ITIN o un número de Seguro Social y abrir una cuenta bancaria. A partir de ahí, puedes empezar a construir historial desde cero.

La pared que frena a los inmigrantes de un buen crédito

El sistema crediticio estadounidense fue diseñado para personas que crecieron en el país. Quien llegó a EE.UU. a los 30 años con años de pagos puntuales de los créditos en su país de origen empieza en cero, sin puntaje.

“El impacto del puntaje crediticio en Estados Unidos es simplemente astronómico”, señaló Nicholas Schmidt, director de Tecnología e Innovación de SolasAI, en entrevista con BBC Mundo. “Ese indicador no solamente afecta si recibirás o no un crédito, sino también si podrás alquilar o comprar una vivienda. El problema de no tener un buen puntaje puede ser catastrófico en muchas áreas de tu vida”.

Para la comunidad hispana, más de 65 millones de personas en EE.UU. hasta 2023 según la Oficina del Censo, este obstáculo toca directamente sus bolsillos: tasas de interés que pueden ir del 5% al 35% dependiendo del puntaje, y depósitos de seguridad en apartamentos que duplican o triplican lo habitual para quienes llegan sin historial.

Paso 1: ITIN o Número de Seguro Social, el punto de partida

No necesitas estar autorizado para trabajar en el país para comenzar a construir crédito. El Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN), emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), es una alternativa válida al número de Seguro Social que te permite acceder a tarjetas de crédito y cuentas bancarias, independientemente del estatus migratorio.

Para solicitarlo, debes completar el Formulario W-7 del IRS y presentar documentos de identidad como pasaporte, visa o acta de nacimiento. Una vez obtenido, puedes acudir a instituciones financieras como Firstcard, Petal y algunas uniones de crédito locales que aceptan el ITIN para abrir cuentas y otorgar tarjetas aseguradas.

Paso 2: La tarjeta asegurada, la herramienta más accesible

Una tarjeta de crédito asegurada requiere un depósito inicial, generalmente entre $200 y $500 dólares, que se convierte en tu límite de crédito. La puedes usar para compras cotidianas y, si la pagas completa cada mes, ese comportamiento se reporta y comienza a sumar a tu puntaje.

La clave es mantener el saldo por debajo del 30% del límite disponible, uno de los factores más importantes del puntaje, y nunca saltarte un pago. En un plazo de entre 6 y 12 meses de buen comportamiento, muchas tarjetas aseguradas se convierten automáticamente en tarjetas regulares y te devuelven el depósito.

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“Los usuarios sin historial crediticio previo en EE.UU. han visto aumentos promedio de más de 52 puntos en su puntaje dentro de los tres meses de su primer pago a tiempo”, indica Firstcard en su guía de crédito para inmigrantes actualizada en marzo de 2026.

El cambio de 2025 que beneficia directamente a quienes pagan renta

En julio de 2025, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) aprobó el modelo VantageScore 4.0 para todas las hipotecas respaldadas por Fannie Mae y Freddie Mac. Este modelo, a diferencia del FICO tradicional, considera los pagos de renta y servicios en el cálculo del puntaje crediticio.

Esto significa que, si has pagado tu renta a tiempo durante meses, se puede agregar a tu historial, siempre que uses un servicio de reporte de renta como Esusu o Experian RentBureau. Además, VantageScore 4.0 genera un puntaje con tan solo un mes de historial, frente a los seis meses que requería el modelo FICO tradicional.

Cómo usar tu historial de crédito del país de origen

Si llegaste a Estados Unidos desde México, Colombia, Brasil, República Dominicana u otros países latinoamericanos, existe una herramienta que te ayuda a acortar significativamente el camino: Nova Credit. Esta empresa traduce tu historial crediticio internacional a un formato que las instituciones de crédito estadounidenses pueden tomar en cuenta para otorgar alguna tarjeta de crédito, incluyendo American Express, sin que tengas que empezar desde cero.

Esta opción opera a través de un producto llamado Credit Passport, que con tu autorización extrae el reporte de crédito de tu país de origen y lo convierte en un formato estándar para prestamistas en EE.UU. Actualmente, Nova Credit tiene cobertura en más de una docena de países.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo construir crédito en EE.UU.

¿Puedo construir crédito en EE.UU. si soy indocumentado?

Sí. El ITIN se emite independientemente del estatus migratorio. Con él puedes abrir cuentas bancarias, solicitar tarjetas y comenzar a construir historial crediticio desde el primer mes.

¿Cuánto tiempo tarda en aparecer un puntaje crediticio?

Con el modelo FICO tradicional, necesitas al menos 6 meses de actividad. Con VantageScore 4.0, es posible tener un puntaje con tan solo un mes de historial, sobre todo cuando incluyes reportes de renta.

¿Los pagos de renta y servicios realmente ayudan al crédito?

Solo si los reportas activamente. Esusu, Experian RentBureau o Rental Kharma informan tus pagos a las agencias. Bajo VantageScore 4.0, esos datos se agregan al cálculo del puntaje para préstamos hipotecarios.

¿En cuánto tiempo se puede alcanzar un buen puntaje desde cero?

Con tarjeta asegurada, pagos puntuales y uso responsable del crédito, la mayoría de los inmigrantes puede alcanzar un puntaje de 700+ en un lapso de 12 a 18 meses. Algunos reportan haber llegado a 720+ en menos de un año siguiendo esta estrategia desde el primer mes.

Conclusión

El sistema de crédito estadounidense fue construido sin pensar en quienes inmigran de otro país. Durante décadas, esa omisión le ha costado a la comunidad hispana dinero real: rentas más altas, tasas más caras y oportunidades negadas.

Con la aprobación del VantageScore 4.0 en 2025 y su implementación plena en 2026 y herramientas como Nova Credit y las tarjetas ITIN, las barreras son históricamente menores. El riesgo ahora no es empezar, sino esperar demasiado para hacerlo.

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