Gobernador de Sinaloa presume respaldo de Sheinbaum tras acusaciones de EE.UU. sobre narcotráfico

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le expresó su apoyo luego de las acusaciones anunciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan con presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

El gobernador respondió afirmativamente al ser consultado por periodistas sobre el respaldo presidencial y señaló que ya había hablado con ella tras la difusión pública del caso.

Acusaciones de la justicia estadounidense

Las señalamientos provienen de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que acusa a Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de presunta participación en una conspiración vinculada al Cártel de Sinaloa.

El caso también incluye a otros nueve funcionarios estatales y municipales, a quienes se les atribuyen posibles actos relacionados con protección de operaciones del grupo criminal, manejo de información sensible y facilitación del tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos.

Entre los nombres mencionados figuran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; y el comandante de la policía municipal, Juan Valenzuela Millán.

“El gobernador de Sinaloa y otros acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas para ayudar al Cártel de Sinaloa,” dijo el fiscal federal Jay Clayton. “Los funcionarios extranjeros que envenenen a los estadounidenses enfrentarán la justicia.”https://t.co/jS1xbU000k — US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 29, 2026

Posición del gobernador ante las acusaciones

Rocha aseguró que se encuentra “tranquilo” y afirmó que continuará en funciones como gobernador de Sinaloa.

El funcionario sostuvo que está enfocado en su trabajo y pidió que la situación “se encauce”, al tiempo que aseguró que no dejará el cargo.

Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026

También informó que mantiene su agenda habitual y llamó a la población a mantener la calma.

Antes de sus declaraciones ante medios, el gobernador rechazó las acusaciones en redes sociales, donde las calificó como infundadas.

Además, negó categóricamente los señalamientos y afirmó que se trata de una “calumnia” y un “ataque” dirigido contra el movimiento político que encabeza Claudia Sheinbaum.

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