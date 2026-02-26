EE.UU. va tras “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, ofrece 5 millones de recompensa

El Departamento de Justicia presentó cargos adicionales por narcoterrorismo contra René Arzate García, alias “La Rana”, considerado uno de los principales jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, en el estado mexicano de Baja California.

El fiscal Adam Gordon, titular de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, detalló que los nuevos cargos incluyen el apoyo material al narcoterrorismo, organización criminal continua y delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Además, el Departamento de Estado anunció que aumenta la recompensa por información que conduzca al arresto de “La Rana” y su hermano Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, a 5 millones de dólares por cada uno. Esta recompensa está disponible a través del Programa de Recompensas por Narcóticos, en coordinación con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía federeal.

¿Quién es René Arzate García, “La Rana”?

René Arzate García, conocido también como “El General” o “Apa”, es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, específicamente en la facción aliada con Ismael “El Mayo” Zambada. Durante más de 15 años, ha controlado el corredor de drogas en Tijuana, usando la violencia para consolidar su poder. A través de su liderazgo, ha sido responsable de la distribución de metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, especialmente en las zonas fronterizas de Tijuana y Rosarito. Su operación no solo se limita al narcotráfico, sino que también incluye lavado de dinero y otros delitos de alto impacto.

The #FBI seeks the public's assistance in locating Rene Arzate-Garcia, better known as "La Rana." He is alleged to be a high-ranking leader of the Sinaloa Cartel in charge of the drug trade in Northern Baja California, and is being sought on narcoterrorism, conducting a… pic.twitter.com/OeAwAVbwnA — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 26, 2026

El historial delictivo de “La Rana”

Aunque Arzate García fue detenido en 2013 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio y secuestro, fue liberado en 2019 debido a que los cargos federales no pudieron ser comprobados. Posteriormente, promovió un amparo, alegando irregularidades en su detención, lo que fue aceptado por el sistema judicial mexicano.

A pesar de su liberación, las autoridades de Estados Unidos continúan buscando a René Arzate García por sus vínculos con el narcotráfico y el narcoterrorismo. El FBI ha indicado que se cree que “La Rana” aún se encuentra en México, donde sigue siendo un objetivo prioritario para las autoridades de ambos países.

René Arzate García

A sus 43 años, “La Rana” sigue siendo una figura clave dentro del Cártel de Sinaloa, y las autoridades federales lo consideran uno de los criminales más buscados por su rol en la violencia organizada y el narcotráfico. Con los cargos renovados y una recompensa significativa, las autoridades estadounidenses mantienen la presión para llevarlo ante la justicia y desmantelar las operaciones ilícitas que lidera.

