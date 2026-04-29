Hombre en la India lleva el cadáver de su hermana a un banco para cobrar sus ahorros

Un insólito y perturbador caso ocurrido en el este de la India ha generado indignación nacional y reavivado el debate sobre la burocracia y el acceso a servicios financieros en zonas rurales.

Un hombre identificado como Jeetu Munda desenterró los restos de su hermana fallecida y los trasladó hasta una sucursal bancaria como prueba de su muerte, luego de que le negaran retirar los ahorros que ella había dejado en su cuenta.

El hecho ocurrió en el distrito de Keonjhar, en el estado de Odisha, donde un video del hombre cargando un saco con restos óseos se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran a Munda colocando el cuerpo frente a la entrada del banco, en un acto desesperado que muchos calificaron como reflejo de la falta de comprensión del sistema y la rigidez institucional.

VIDEO | Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desentierra a su hermana fallecida y traslada su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos. pic.twitter.com/Gb77YDSGrd — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 28, 2026

Desesperación ante la burocracia

Según relató el propio Munda a la BBC, acudió en varias ocasiones a la sucursal para retirar el dinero de su hermana, quien falleció meses antes. Sin embargo, los empleados del banco le exigieron presentar un certificado oficial de defunción, documento indispensable para acceder legalmente a los fondos cuando el titular de la cuenta ha muerto.

“He ido muchas veces al banco, pero me decían que trajera a la titular. Les expliqué que había fallecido, pero no me creyeron. Entonces, decidí sacar su cuerpo para demostrarlo”, declaró el hombre, quien además es analfabeto, según las autoridades.

La mujer, de 56 años, había trabajado como jornalera y, antes de morir, vendió su ganado para depositar aproximadamente 19,300 rupias (unos $200 dólares) en el banco. Al no haber designado un beneficiario o en su cuenta, el proceso para que sus familiares accedieran al dinero se volvió más complejo.

Intervención del gobierno y respuesta inmediata

La gravedad del caso llevó a una rápida reacción de las autoridades estatales. Tras la intervención directa del jefe de gobierno de Odisha, funcionarios del distrito se trasladaron hasta la remota aldea de Dianali para brindar apoyo a la familia.

Las autoridades reconocieron que Munda, al ser analfabeto y no estar familiarizado con los procedimientos burocráticos, enfrentó dificultades durante meses para retirar cerca de $200 de la cuenta de su hermana Kalra Munda. En un acto extremo de frustración, decidió exhumar los restos para así poder “probar” su fallecimiento.

En cuestión de horas, un equipo oficial llegó a la comunidad y activó mecanismos de ayuda bajo el programa estatal “Lok Seva”. Este despliegue convirtió lo que inicialmente fue un símbolo de falla administrativa en una respuesta gubernamental rápida.

Como parte de la asistencia inmediata, se entregaron 30,000 rupias ($316) a Munda provenientes del Fondo de la Cruz Roja del distrito. Además, las autoridades aceleraron la emisión de documentos clave, como el certificado de defunción y el certificado de heredero legal.

El oficial médico emitió el acta de defunción en modalidad “fast track”, reconociendo la vulnerabilidad de la familia. Paralelamente, el funcionario local (Tahsildar) coordinó directamente con el banco para garantizar la liberación de los fondos.

Finalmente, Munda recibió la suma completa, incluyendo intereses, correspondiente al dinero depositado por su hermana, lo que alivió una de las principales fuentes de angustia para la familia.

Fallas estructurales y llamado a mayor sensibilidad

La administración distrital admitió que el incidente se originó en una “falta de conocimiento bancario” en la comunidad, pero subrayó que esto no justifica lo ocurrido. En un comunicado, enfatizó que proteger los derechos y la dignidad de la población es una prioridad fundamental.

Asimismo, se ordenó a funcionarios locales adoptar una actitud más proactiva y empática al brindar servicios en zonas remotas. También se inició una investigación para determinar si hubo negligencia administrativa en el manejo del caso.

Las autoridades instaron a la población a acudir directamente a oficinas gubernamentales o canales de quejas en situaciones similares, con el fin de evitar episodios extremos como este.

El banco involucrado, perteneciente al Indian Overseas Bank, negó categóricamente haber solicitado la presencia física de la fallecida. Según su versión, Munda acudió inicialmente solicitando un retiro por terceros, lo cual no está permitido sin autorización formal.

La institución aseguró que, tras informar sobre la muerte de su hermana, se le explicó que debía presentar un certificado de defunción y otros documentos legales. También señaló que el hombre regresó posteriormente en estado de ebriedad, se comportó de forma agresiva y dejó los restos frente a la sucursal exigiendo el dinero.

Reported Incident at Odisha Grameen Bank of claimant bringing sister’s skeleton for death claim process.



We would like to submit that, today the Government Authorities have issued the Death Certificate and Legal Heir Certificate. Immediately on receipt of these documents, Bank… — Indian Overseas Bank (@IOBIndia) April 28, 2026



Ante esta situación, el personal llamó a la policía, que intervino para controlar el incidente. El banco reiteró que “no hubo acoso” y que su intención era proteger los fondos de una mujer en situación vulnerable.

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