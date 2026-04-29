Juan Bravo, exreceptor y entrenador cubano, falleció en La Habana mientras vacacionaba

Juan José Bravo Prescott, exreceptor y entrenador cubano de béisbol, falleció el pasado lunes en La Habana a causa de un infarto cardíaco mientras realizaba una visita a la isla.

El exjugador, residente en Miami, tenía previsto regresar a esa ciudad el próximo 30 de abril. La noticia de su muerte fue dada a conocer por la página Dporto Sports News, del periodista Yasel Porto.

Falleció en La Habana, este 27 de abril, Juan José Bravo Prescott, exreceptor y entrenador cubano de béisbol, a los 63 años, debido a un infarto cardíaco. Según el reportero Yasel Porto, se encontraba de visita en la isla con planes de regresar a Miami el próximo 30 de abril.… pic.twitter.com/MlVRxNKoat — El Toque (@eltoquecom) April 28, 2026

Bravo nació el 13 de enero de 1963 en San Francisco de Paula, en La Habana, Bravo Prescott creció en ese mismo municipio donde hoy son velados sus restos.

Desde joven se vinculó al béisbol y, durante las décadas de 1980 y 1990, se consolidó como uno de los receptores más destacados de las Series Nacionales.

A lo largo de su carrera defendió los uniformes de Industriales, Metropolitanos e Isla de la Juventud. Su mayor logro individual llegó en la temporada 1988‑89, cuando se coronó campeón de bateo con un promedio de .414, tras conectar 58 hits en 140 turnos.

Esa actuación lo convirtió en uno de los únicos dos receptores que han alcanzado ese título en la historia de las Series Nacionales, un hecho que años después el diario Granma resaltó por su excepcionalidad.

Tras su retiro como jugador, continuó vinculado al deporte como entrenador y posteriormente emigró a Miami, donde formaba parte de la comunidad cubana del exilio.



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