Justicia bloquea intento de Trump para obtener datos electorales en Arizona

Un tribunal frustró el intento del gobierno republicano para acceder a los registros detallados de los electores de Arizona, cuando un juez federal desestimó la demanda del Departamento de Justicia (DOJ) contra el estado.

La decisión supone el último revés legal en un esfuerzo nacional sin precedentes por parte de la administración del presidente Donald Trump, antes de las elecciones de mitad de periodo, para recopilar información confidencial sobre decenas de millones de ciudadanos estadounidenses.

El DOJ ha demandado al menos a 30 estados y al Distrito de Columbia para publicar los datos de los votantes, que incluyen fechas de nacimiento, direcciones, números de licencias de conducir y números parciales de seguridad social.

Susan Brnovich, jueza de distrito estadounidense, nombrada por Trump, sentenció que la lista de votantes registrada en todo el estado de Arizona “no es un documento que pueda ser solicitado por el Fiscal General” de acuerdo con la ley federal. Brnovich desestimó la demanda de manera definitiva porque, según escribió, “cualquier enmienda sería legalmente inútil”.

De acuerdo con informes del Brennan Center for Justice y Associated Press, al menos 13 estados han entregado voluntariamente información o se han comprometido a proporcionar sus listas de registro de votantes al departamento, entre ellos: Alaska, Arkansas, Indiana, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming.

Aparte de Arizona, los jueces han fallado en contra del gobierno en Rhode Island, California, Massachusetts, Michigan y Oregon. En Georgia, un juez desaprobó una demanda del DOJ porque se había presentado en la ciudad equivocada, lo que obligó a la administración a presentarla en otro sitio.

“Este momento representa una victoria para la privacidad de los votantes”, expresó el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, apuntando que la base de datos solicitada por el gobierno federal contenía información personal sensible. “Este es el sexto tribunal federal que llega a la misma conclusión. Nuestras oficinas continuarán defendiendo la privacidad de los votantes de Arizona frente a los abusos del gobierno federal”.

Desde que comenzó su interacción con el DOJ sobre el censo electoral, Fontes se opuso con ímpetu, respondiendo a varias solicitudes de la administración que terminaron en la demanda. Cuando un funcionario del DOJ anunció en X que el departamento había presentado una demanda, Fontes respondió: “Mientras tanto, que se fastidien”.

Ok, and in the meantime pound sand… https://t.co/vfuJfiDXmd pic.twitter.com/7I7O4vaf24 — Arizona Secretary of State (@AZSecretary) January 6, 2026

La antigua fiscal general de Estados Unidos invocó la Ley Nacional de Registro de Votantes al demandar a Fontes para obtener los datos requeridos por los republicanos, argumentando que la petición se refería a su “investigación sobre el cumplimiento de Arizona con la ley electoral federal”, se observa en los documentos judiciales.

En el caso de Rhode Island, un abogado del DOJ reconoció que el departamento buscaba información del padrón electoral sin censurar para compartirla con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y verificar la ciudadanía, informó The Guardian.

De acuerdo a lo mencionado, el DOJ ha compartido información de los electores que ha obtenido con el DHS, que opera una base de datos para verificar el estatus de ciudadanía llamada “Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios” (SAVE). El sistema está diseñado para mostrar el estatus migratorio de una persona usando los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social.

La Constitución del país dice que los estados tienen la autoridad exclusiva para revisar sus padrones electorales. La Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), implementada en 1993, ratificó ese derecho, exigiendo que los estados hagan un “esfuerzo razonable” para garantizar que los votantes no elegibles no emitan su decisión.

Hasta el momento, parecen estar realizando un buen trabajo. El fraude electoral es extremadamente raro. Incluso los censos electorales revisados con la base de datos Save muestran que posiblemente haya muy pocas infracciones potenciales entre decenas de millones de votantes.

No obstante, el programa SAVE ha apuntado a votantes legales. De acuerdo con un análisis del Centro Brennan, los resultados suelen basarse en información que está desactualizada o incompleta.

“Esto aumenta el riesgo de que los funcionarios estatales realicen purgas erróneas del censo electoral y priven del derecho al voto a personas elegibles”, escribieron Jasleen Singh y Spencer Reynolds, ambos abogados sénior del Centro Brennan, en el informe.

“SAVE también podría inducir a error, ya sea porque identifica incorrectamente a alguien como no ciudadano o porque no confirma su estatus migratorio, alimentando así falsas teorías conspirativas sobre la integridad de las elecciones estadounidenses”.

Ante la poca justificación para recoger esos datos, algunos especialistas también temen que la información pueda ayudar a la administración a manipular las elecciones a su favor.

“El gobierno federal no tiene derecho a recopilar información sobre cientos de millones de votantes estadounidenses a menos que el Congreso lo haya autorizado”, declaró en enero David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral y experto en políticas relacionadas con el control de los censos electorales.

“Esto parece estar más enfocado en difundir información falsa sobre problemas con nuestro sistema electoral y en la preparación para elecciones que podrían perder los candidatos afines al presidente”.

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