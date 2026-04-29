La Fed define las tasas y esto es lo que pagarás en tarjetas, hipoteca y préstamos desde hoy

La decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés para abril de este miércoles no es solo técnica, definirá cuánto pagarás en los próximos meses por tus deudas.



Con las tasas en un rango actual entre 3.50% y 3.75%, una familia con saldo en sus tarjetas de crédito puede destinar más de $100 dólares mensuales solo en intereses, y ese saldo no bajará si la Fed mantiene su postura este 29 de abril, tras su reunión mensual que concluye a las 2:00 PM ET.



De acuerdo con los analistas, todo apunta a que no habrá cambios. El mercado da prácticamente por hecho una pausa en las tasas, en un contexto de inflación que escaló de 2.4% en febrero a 3.3% en marzo y un entorno internacional que sigue presionando los precios de los energéticos.

Todo indica que la Fed no moverá las tasas hoy

El mercado prácticamente ha descartado esta posibilidad antes de que Powell abra la boca.

Los mercados de predicción asignan una probabilidad de 99.8% a que las tasas no cambien en la reunión de hoy, según plataformas financieras como Polymarket y FRC Research. La herramienta CME FedWatch, que mide expectativas de fondos federales, indica que la probabilidad de que haya una pausa es del 100%.



La causa directa es la inflación. El Índice de Precios al Consumidor de marzo del 3.3% anual, estuvo impulsado principalmente por el alza en los precios de la energía ligada al conflicto en Irán.

El conflicto en Irán: el factor que congela tu tasa

Desde el inicio del conflicto a finales de febrero, el precio del petróleo Brent subió más de 55%, encareciendo la gasolina y el combustible para vuelos en todo el país.



Economistas del Bank of America señalaron en una nota reciente que la Fed “se mantendrá firmemente en pausa en su reunión de abril” y que “los riesgos al alza para la inflación derivados de la guerra con Irán no han desaparecido”. Esto significa que el costo del dinero seguirá alto para las personas que tienen deudas variables.



Deutsche Bank fue más lejos e incluso proyectó que no habrá ningún cambio en tasas durante todo el resto de 2026. Misma postura de los mercados de futuros, que han adoptado esta nueva expectativa muy diferente a la que existía en enero.

Lo que pagas de más cada mes mientras la Fed no baja tasas

La decisión de hoy tiene un efecto directo en tres categorías que golpean especialmente a las familias hispanas:

Tarjetas de crédito

La tasa promedio en tarjetas de crédito con tasa variable está directamente vinculada a la tasa de la Fed. Con la tasa en un rango entre 3.50% y 3.75%, el promedio nacional en tarjetas supera el 20% de APR. El 29.4% de los hispanos tiene deudas en tarjetas que van de $6,000 a $10,000; el 19.1% debe entre $11,000 y $15,000. Mientras la Fed mantenga estas tasas, los saldos siguen acumulando intereses al ritmo actual.

Hipotecas de tasa ajustable

Las hipotecas de tasa fija a 30 años se mantienen en torno al 6.5%, según datos de Forbes Advisor al cierre del primer trimestre. Las de tasa ajustable (ARM) sí responden más directamente a los movimientos de la Fed, y cualquier pausa prolongada mantiene sus costos elevados.



Mike Fratantoni, economista jefe de la Mortgage Bankers Association, sostuvo que “un número creciente de miembros del FOMC espera que no haya ningún recorte o uno como máximo para este año”, lo que complica las proyecciones para compradores de vivienda.

Préstamos de auto y personales

Las tasas de préstamos para automóviles también se mantienen elevadas, y los compradores están optando por contratar a plazos más largos para reducir el pago mensual, lo que aumenta el costo total del financiamiento a largo plazo.

La última reunión de Powell: qué esperar a las 2:30 PM ET

A las 2:30 PM ET, Powell ofrecerá su conferencia de prensa final como presidente de la Fed, antes de que el Senado confirme a un nuevo presidente.



En su última declaración pública de política monetaria, Powell indicó que “la postura actual de la política es apropiada” y que las decisiones se toman “reunión por reunión”, sin compromisos previos sobre futuros recortes. Los analistas esperan que Powell hoy sea “hawkish” (cauteloso con la inflación) dada la persistencia del alza en precios.



El gobernador Stephen Miran ha sido el único gobernador que ha pugnado por rebajar las tasas en las últimas dos reuniones, votando a favor de bajar las tasas 25 puntos base en enero y marzo. Su postura podría ganar relevancia si es confirmado como nuevo presidente de la Fed.

Los tres escenarios posibles y qué significan para tu bolsillo

Preguntas frecuentes (FAQ): La decisión de la Fed y su impacto en la comunidad hispana

¿A qué hora anuncia la Fed su decisión hoy?

El comunicado oficial del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se publicará el miércoles 29 de abril a las 2:00 PM ET. La conferencia de prensa de Jerome Powell comenzará a las 2:30 PM ET.



¿Bajarán las tasas hoy?

No. El mercado otorgó una probabilidad del 99.8% a que las tasas se mantengan sin cambio (en un rango de 3.50%–3.75%), impulsado por la inflación de 3.3% en marzo y el conflicto en Irán.



¿Cuándo podría haber un recorte de tasas?

Varios analistas, proyectan que no habrá recortes durante el resto de 2026. Los mercados de futuros ya no anticipan ningún movimiento a la baja este año.



¿Cómo afecta esta pausa a mi tarjeta de crédito?

Para una tarjeta con tasa variable, tu APR no bajará mientras la Fed no actúe. Con tasas promedio por encima del 20%, una deuda de $8,000 genera más de $130 mensuales solo en intereses.



¿Es buen momento para comprar casa con esta decisión?

La pausa mantiene las hipotecas a 30 años cerca del 6.5%. Expertos recomiendan comparar entre tasa fija y ajustable. Una eventual baja de tasas podría generar una ola de compradores que presione los precios al alza.



¿Qué es el FOMC?

El Comité Federal de Mercado Abierto es el órgano de la Reserva Federal que fija la tasa de fondos federales. Está integrado por los 7 gobernadores del Fed y 5 presidentes de bancos regionales.

Conclusión

La pausa de hoy es casi un hecho consumado, pero lo importante es lo que Powell diga en su última conferencia de prensa como presidente de la Fed. Si Powell suena hawkish, los mercados lo interpretarán como otro trimestre sin alivio. Para una familia con $10,000 en deuda de tarjeta, eso se traduce en cerca de $170 más en intereses antes de que llegue el verano.



Para quienes tienen deudas en tarjetas, un auto financiado o un sueño de comprar casa, la conferencia de las 2:30 PM vale la pena seguirla en tiempo real.



Actualizaremos en tiempo real tras el anuncio de las 2:00 pm ET

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