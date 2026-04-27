El 63% de los latinos dice que su situación financiera es mala: el problema real es cuánto dinero les falta cada mes

Vivir en Estados Unidos hoy cuesta $1,300 más al mes que en 2020 para mantener el mismo nivel de vida, y muchas familias, principalmente hispanas, ya no pueden cubrir ese hueco.

De acuerdo con el Pew Research Center, el 63% de los latinos califica su situación financiera como regular o mala, aun cuando el ingreso familiar hispano promedio creció 5.5% entre 2023 y 2024 y la tasa de pobreza bajó del 16.6% al 15%. El problema no es de percepción: el costo de vida sube más rápido que los salarios, y para millones de hogares esa brecha se resiente cada mes en los bolsillos.

Los datos que muestran cómo se aprieta la economía familiar

El sondeo nacional de Pew, realizado entre el 6 y el 16 de octubre de 2025 con 4,923 adultos latinos, revela la forma en cómo la presión económica se volvió cotidiana:

35% tuvo dificultades para pagar alimentos o comestibles en el último año

tuvo dificultades para pagar alimentos o comestibles en el último año 30% enfrentó problemas para cubrir sus gastos de atención médica

enfrentó problemas para cubrir sus gastos de atención médica 30% reportó dificultades para pagar alquiler o hipoteca

reportó dificultades para pagar alquiler o hipoteca 48% tuvo problemas con al menos una de esas tres necesidades básicas

Entre los hispanos de ingresos bajos, apenas el 21% afirmó que sus finanzas estaban en buen estado, contra el 91% de quienes reportaron ingresos altos.

El ingreso subió, pero el costo de vida lo superó

El costo mensual para mantener el mismo nivel de vida que en 2020 aumentó de $5,100 a $6,400 al cierre de 2025. Hay una diferencia de $1,300 extra cada mes, según estimaciones del Departamento de Trabajo recopiladas por el Centro para el Progreso Americano, y no tiene que ver con un tema de gastar más por gusto, sino de seguir adquiriendo lo esencial (alquiler, comida, salud, transporte) a precios más altos.

Otro dato revelador es que el ingreso mediano de los hogares hispanos promedia los $70,950 anuales, mientras que estudios del Urban Institute y el MIT calculan que para vivir sin deudas en EE.UU. se requieren entre $85,000 y $100,000 al año, de acuerdo a la ciudad donde se midan. Esta diferencia provoca que muchas familias operen con un hueco permanente de varios cientos de dólares al mes.

Tarjeta de crédito, la otra losa de las finanzas de los hispanos

Para hacer más complicada la situación de los hispanos, una encuesta de Consolidated Credit, realizada en 2025, arrojó que el 66.7% señaló que su principal objetivo financiero del año era liquidar su deuda de tarjeta de crédito. En 2024, el índice fue de 50.8%. Es decir, la deuda de tarjeta de crédito ha crecido y está complicando la capacidad de pago de las personas.

Al desglosar los montos, la situación es más concreta:

29.4% de los hispanos tiene deudas de entre $6,000 y $10,000 en tarjetas.

de los hispanos tiene deudas de entre en tarjetas. 19.1% debe entre $11,000 y $15,000.

Asimismo, el 42.6% identifica la pérdida de empleo como su mayor miedo financiero, por encima incluso de la inflación, en un contexto marcado por despidos recientes en grandes empresas como Nike, Microsoft y Meta.

Brechas salariales y de salud: lo que más pesa a largo plazo

En términos de ingreso, las mujeres hispanas que trabajan a tiempo completo ganan apenas 58 centavos por cada dólar que percibe un hombre blanco no hispano, según el Centro Nacional de Derecho de la Mujer. A lo largo de una vida laboral completa, esa distancia equivale a aproximadamente $1,344,800 en ingresos perdidos. Es dinero que nunca entra a los hogares latinos y que no pueden utilizar para rubros cruciales en sus finanzas como ahorro, inversión y patrimonio.

La brecha también se refleja en el cuidado de la salud. Un sondeo citado por EMJ Reviews indica que los adultos hispanos son doblemente propensos a no poder costear sus servicios de atención médica básica: 18% frente a 8%. Por eso, una visita a urgencias, un tratamiento no cubierto o un medicamento costoso pueden romper el frágil equilibrio financiero de una familia.

Qué hacer con la percepción de que el dinero no alcanza

Ante un panorama que determinan grandes decisiones económicas y políticas, hay acciones concretas que pueden aliviar las finanzas familiares en el corto plazo:

Revisar el presupuesto mensual y recortar gastos que no sean esenciales

y recortar gastos que no sean esenciales Buscar asesoría financiera gratuita en español , que ofrecen organizaciones como Consolidated Credit

, que ofrecen organizaciones como Consolidated Credit Explorar programas de asistencia para renta, servicios y salud en tu ciudad o estado, los cuales tienen opciones para residentes sin exigir ciudadanía

para renta, servicios y salud en tu ciudad o estado, los cuales tienen opciones para residentes sin exigir ciudadanía Priorizar el pago de deudas de alto interés (tarjetas), para reducir el costo financiero total

(tarjetas), para reducir el costo financiero total Evaluar un segundo ingreso, una alternativa que han adoptado alrededor del 25% de los hispanos para cubrir mayor número de gastos al mes o incluso ahorrar, según análisis del Center for American Progress

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las finanzas de los latinos en 2026

¿Qué porcentaje de latinos dice que su situación financiera es mala o regular?

El 63% de los hispanos en EE.UU. califica sus finanzas como regulares o malas, según la encuesta de Pew Research de octubre de 2025.

¿Cuánto más necesita una familia para vivir igual que en 2020?

Las estimaciones oficiales indican que una familia promedio requiere $1,300 adicionales al mes, unos $15,600 al año, para mantener el mismo nivel de vida que en 2020.

¿Cuánto debería generar un hogar para vivir sin deudas?

Estudios del Urban Institute y el MIT estiman entre $85,000 y $100,000 anuales, mientras que el ingreso mediano hispano es de $70,950.

¿Cuál es la principal preocupación financiera de los hispanos hoy?

La pérdida de empleo: 42.6% de los latinos la señala como su principal temor económico, seguida por el costo de los alimentos, la vivienda y la atención médica.

Conclusión

Que 6 de cada 10 latinos sientan que sus finanzas están mal no es pesimismo: refleja una realidad donde el salario no alcanza, la deuda crece y las oportunidades para construir patrimonio siguen siendo desiguales.

Los indicadores macroeconómicos pueden mejorar, pero, si el hueco mensual entre los ingresos y los gastos de las familias no se cierra, la sensación de vivir al límite se vuelve permanente. Para la comunidad hispana, el reto no es solo sobrevivir, sino romper esta sensación de que el dinero “no alcanza” para que no se transmita a las próximas generaciones.

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