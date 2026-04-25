Inflación en EE.UU.: los gastos que tienen más riesgo de subir en los próximos 90 días

Una familia en Estados Unidos podría necesitar hasta $250 dólares adicionales cada mes para cubrir gastos básicos durante el verano de 2026 si se cumplen las proyecciones de precios en gasolina, vivienda, alimentos y servicios, de acuerdo con el reporte del mes de marzo del índice de precios al consumidor (CPI) y estimaciones de analistas.

La inflación anual se ubicó en torno a 3.3% en marzo de 2026, su nivel más alto en casi dos años, y economistas advierten que el comportamiento de los precios durante los próximos 90 días será clave para el bolsillo de millones de hogares.

Esta presión se explica principalmente por el encarecimiento de los energéticos, principalmente la gasolina, la vivienda y los servicios esenciales y obligará a muchos hogares hispanos a ajustar su presupuesto: recortar gastos discrecionales, cambiar los lugares donde compran y el tipo de productos que eligen, así como revisar deudas con tasas altas para que la inflación no siga absorbiendo coma una parte cada vez mayor de sus ingresos.

Gasolina y energía: el costo de moverse cada día

El precio de la gasolina es el que influye en el encarecimiento de varios productos y servicios porque su impacto es inmediato en el bolsillo. El reporte de inflación del CPI de marzo señala que la energía es uno de los componentes determinantes de la inflación, y que los combustibles para transporte explican una parte importante del salto mensual.

En la vida cotidiana, llenar el tanque en marzo costó 18.9% más que hace un año, de acuerdo con este informe y el incremento podría seguir, ya que cualquier tensión internacional se refleja en cuestión de días en las estaciones de servicio.

Para millones de trabajadores hispanos que dependen del automóvil para llegar a sus empleos, estos incrementos representan un problema para los conductores: manejar menos, compartir vehículo o recortar otros gastos para poder seguir desplazándose y si se mantienen los precios del petróleo, es probable que la gasolina continúe como uno de los gastos con más riesgo de encarecerse.

Alimentos básicos: el súper sigue presionando el bolsillo

Aunque la inflación de alimentos ya no está en los niveles pico alcanzados en 2022 y 2023, los precios del supermercado siguen por encima de los de hace un año. Los datos del CPI indican que el rubro de alimentos es más caro que en 2025, y que la categoría de comida para consumo en el hogar mantiene aumentos interanuales cercanos al 2%. El golpe no es tan brusco como en el periodo pospandemia, pero se suma a varios años de incrementos acumulados.

En el corto plazo, el comportamiento ha sido mixto: algunos meses han registrado ligeras bajas mensuales en la comida del hogar, mientras que la comida fuera de casa se ha encarecido con más fuerza, con variaciones anuales cercanas al 4%. En otras palabras, llenar el carrito en el súper, cuesta moderadamente más que hace un año en promedio, y comer fuera o comprar comida preparada se ha convertido en un lujo para muchas familias.

Organizaciones del sector alimentario advierten que los consumidores perciben “poco alivio” en su presupuesto porque, aunque la tasa de inflación en este rubro baja, los precios rara vez regresan a sus niveles anteriores. Muchas familias hispanas han optado por cambiar de marcas, aprovechar ofertas y reducir la compra de productos no esenciales para reducir sus cuentas.

Para los próximos meses, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que la comida en el hogar subirá alrededor de 2.5% y la comida fuera del hogar cerca de 4.6% en 2026, con un alza ligeramente menor para la comida en casa y mayor para la comida fuera del hogar.

La estimación espera que categorías como carnes, azúcar y dulces, bebidas no alcohólicas y algunas verduras frescas crezcan por encima del promedio, mientras que lácteos o huevos, tendrán bajas significativas, tras sus máximos históricos de 2025. En síntesis, el súper seguirá presionando el bolsillo, especialmente en carnes, alimentos procesados, bebidas y ciertos frescos de consumo habitual.

Renta y vivienda: el gasto que casi nunca baja

La vivienda persiste como el rubro más pesado para el presupuesto familiar y uno de los que más preocupan a la comunidad hispana. Los componentes de renta de vivienda y servicios asociados al hogar muestran aumentos interanuales que, aunque son menores que en 2022, continúa como uno de los componentes más persistentes de la inflación. Actualmente, una parte importante del aumento en el costo de vida se explica por el alquiler, que absorbe una fracción cada vez mayor del ingreso mensual.

Especialistas inmobiliarios señalan que la alta demanda, combinada con la poca oferta de vivienda asequible y tasas de interés aún elevadas mantiene la presión sobre los alquileres, especialmente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami o Houston.

Para muchas familias hispanas que viven en áreas metropolitanas, cualquier incremento podría obligarlas a tomar medidas como compartir vivienda, mudarse más lejos o recortar otros gastos esenciales. En los próximos 90 días, las renovaciones de contratos y la dinámica de cada mercado podría generar nuevos incrementos al momento de renovar sus contratos.

Seguros y servicios médicos: aumentos menos visibles, pero constantes

Los seguros y los servicios médicos también suben de manera constante, aunque su comportamiento no sea tan perceptible. Los índices de precios por rubros muestran incrementos interanuales en seguros de auto, seguro de salud y servicios de atención médica, impulsados por mayores costos de reparación, siniestros, medicamentos y mano de obra especializada en el sector salud.

Analistas del sector aseguran que las aseguradoras han tenido que ajustar sus tarifas para cubrir estos costos, lo que se traduce en primas más altas al momento de renovar o al contratar nuevas coberturas.

Para los hogares hispanos, donde muchas veces el trabajo no otorga beneficios médicos, esto puede provocar pagar más por el mismo nivel de protección o aceptar planes con deducibles más altos.

Servicios personales y restaurantes: en lujo cada vez más caro

Los servicios personales como: peluquerías, barberías, cuidados de belleza; así como los servicios de restauración se han convertido en otro foco de presión inflacionaria. Se trata de sectores donde los aumentos salariales, los alquileres comerciales y otros costos fijos se trasladan con relativa rapidez al precio final. Por eso, estos servicios siguen mostrando variaciones anuales superiores al promedio.

Para trabajadores hispanos que tienen que recurrir con frecuencia a la comida rápida o a restaurantes por falta de tiempo para cocinar, este encarecimiento se refleja de inmediato en el gasto semanal. Un aumento de unos centavos por menú, a lo largo de varios meses, termina como un gasto significativo al final del mes. Lo mismo ocurre con los servicios personales: visitas menos frecuentes, cambio a opciones más baratas o renuncia a ciertos tratamientos para bajar el gasto.

Qué pueden hacer las familias hispanas para prepararse

Cálculos aproximados indican que la combinación de estos posibles aumentos puede aumentar entre $150 y $250 mensuales al gasto de un hogar promedio, dependiendo del uso del automóvil, el costo de la renta y el nivel de endeudamiento. Para muchas familias hispanas, que ya destinan una proporción elevada de sus ingresos a estos rubros, esa presión extra deja poco margen para imprevistos o ahorro.

Especialistas en finanzas personales recomiendan elaborar un presupuesto detallado, comparar precios en gasolina y supermercado, revisar suscripciones y gastos recurrentes, y analizar opciones para reducir deudas con tasas altas, de tarjetas de crédito.

También sugieren recurrir a programas de apoyo disponibles a nivel local y estatal, que incluyen asistencia para el pago de servicios y ayudas para vivienda, que pueden aliviar temporalmente la carga de los precios elevados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre inflación y precios en EE.UU.

¿Por qué se habla de nuevos aumentos si la inflación bajó en 2025?

Aunque la inflación se moderó a finales de 2025, en 2026 ha repuntado por el precio de la energía y algunos servicios. Además, el nivel actual de varios productos o servicios se mantiene más alto que antes de la pandemia, incluso con tasas más bajas.

¿Qué gastos tienen más riesgo de subir en los próximos 90 días?

Los rubros más factibles de encarecerse en 2026 son gasolina y energía, ciertos alimentos procesados y carnes, renta de vivienda, seguros, servicios médicos, servicios personales y restaurantes.

¿Cuánto más podría gastar una familia hispana promedio?

Depende de factores como el estado, del uso del automóvil, del costo de la vivienda y del nivel de deudas, el impacto de estos aumentos oscilaría entre $150 y $250 adicionales al mes durante el verano.

¿La inflación puede volver a la meta del 2% pronto?

Las autoridades monetarias y diversos analistas consideran posible acercarse a la meta del 2% en el mediano plazo, pero los precios de la energía, alquileres o servicios pueden retrasar este objetivo.

¿Por qué esto afecta más a la comunidad hispana?

Porque destinan la mayoría de su ingreso a gastos esenciales: renta, transporte para trabajar y comida, donde los aumentos recientes son más visibles. Esto deja menos espacio para ahorro, educación, salud preventiva o emergencias..

Conclusión

La inflación en Estados Unidos no está en los niveles más críticos de la pospandemia, pero sí ejerce una presión constante sobre los gastos esenciales. Para la comunidad hispana, que normalmente tiene ingresos ajustados, múltiples responsabilidades familiares y menos acceso a redes de protección, los próximos 90 días pueden determinar si mantienen el equilibrio financiero o deben recortar aún más.

El reto está en anticiparse: identificar qué gastos tienen más riesgo de subir, ajustar el presupuesto, informarse sobre ayudas disponibles y evitar que las deudas se descontrolen. En un escenario donde gasolina, vivienda, alimentos y servicios siguen bajo presión, la planificación es una herramienta clave para proteger el bolsillo y ganar espacio en medio de la incertidumbre.

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