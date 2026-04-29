Lawrence Taylor, leyenda de New York Giants, diagnosticado con pancreatitis

La leyenda de New York Giants, Lawrence Taylor, permanece hospitalizado mientras recibe tratamiento tras ser diagnosticado con pancreatitis.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el miembro del Salón de la Fama de la NFL fue diagnosticado con este padecimiento tras ingresar a un hospital de New Jersey por problemas estomacales.

Lawrence Taylor Battling Pancreatitis | Click to read more 👇 https://t.co/tDU6ysnYcT pic.twitter.com/KlPYPQhEK7 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 28, 2026

La pancreatitis es la inflamación del páncreas y puede ser causada por diversos factores, siendo los cálculos biliares y el consumo de alcohol los más comunes.

En el pasado, Taylor ha hablado abiertamente sobre su alcoholismo y el uso de otras drogas a lo largo de su carrera.

El pasado martes se conoció que Taylor había sido hospitalizado por un problema relacionado con el estómago. Así lo confirmó el abogado Mark Eiglarsh en un comunicado.

El miembro del Salón de la Fama autorizó a Eiglarsh a hacer público el parte médico. Taylor ha estado alrededor de una semana en un hospital de New Jersey. Actualmente, sigue bajo observación médica.

Sin embargo, a pesar del diagnóstico el reporte indica que el entorno del exjugador confirmó que no se trata de una situación de vida o muerte y existe la esperanza de que reciba el alta médica relativamente pronto.

Lawrence Taylor es considerado el mejor defensivo en la historia de la NFL, revolucionó la posición de linebacker externo y jugó toda su carrera (1981–1993) con los New York Giants.

Taylor nació el 4 de febrero de 1959 en Williamsburg, Virginia. No jugó fútbol americano organizado hasta el 11.º grado, pero su talento físico era tan extraordinario que la Universidad de North Carolina lo reclutó.

Allí comenzó como liniero defensivo antes de ser movido a outside linebacker. Fue nombrado All-American en 1980.

Los New York Giants lo seleccionaron en el puesto dos global en el Draft de 1981. En su primera temporada tuvo rendimiento inmediato. Fue Novato del Año y Jugador Defensivo.

Entre 1984 y 1990 promedió más de 10 sacks por temporada, incluyendo su legendaria campaña de 1986, cuando registró 20.5 sacks.

Fue nombrado MVP de la NFL, un reconocimiento que solo dos defensivos en la historia lo han logrado. También ganó su tercer premio al Defensivo del Año y condujo a los Giants al título del Super Bowl XXI. En 1990 volvió a liderar la defensa hacia otro campeonato, el Super Bowl XXV.

Durante sus 13 temporadas con los Giants jugó 184 partidos con 132.5 sacks oficiales, nueve intercepciones, 10 Pro Bowls y ocho selecciones All-Pro.

Los New York Giants retiraron su dorsal 56 y en 1999 ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.



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