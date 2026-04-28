Leyenda de New York Giants, Lawrence Taylor, hospitalizado por problemas estomacales

La leyenda de New York Giants, Lawrence Taylor, fue hospitalizado por un problema relacionado con el estómago. Así lo confirmó el abogado Mark Eiglarsh en un comunicado.

El miembro del Salón de la Fama autorizó a Eiglarsh a hacer público el parte médico. Taylor ha estado alrededor de una semana en un hospital de New Jersey. Actualmente, sigue bajo observación médica y está mostrando signos de mejoría.

“Lawrence me pide que transmita su sincera gratitud a todos los que han estado pensando en él y lo han mantenido en sus oraciones durante este momento difícil”, dijo Eiglarsh y citó la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

A week after Lawrence Taylor was first hospitalized, the Pro Football Hall of Famer is still being treated for "a stomach-related issue," his attorney said Monday. https://t.co/n4At4OAR6Z https://t.co/n4At4OAR6Z — Reuters Sports (@ReutersSports) April 28, 2026

Lawrence Taylor es considerado el mejor defensivo en la historia de la NFL, revolucionó la posición de linebacker externo y jugó toda su carrera (1981–1993) con los New York Giants.

Taylor nació el 4 de febrero de 1959 en Williamsburg, Virginia. No jugó fútbol americano organizado hasta el 11.º grado, pero su talento físico era tan extraordinario que la Universidad de North Carolina lo reclutó.

Allí comenzó como liniero defensivo antes de ser movido a outside linebacker. Fue nombrado All-American en 1980.

Los New York Giants lo seleccionaron en el puesto dos global en el Draft de 1981. En su primera temporada tuvo rendimiento inmediato. Fue Novato del Año y Jugador Defensivo.

Entre 1984 y 1990 promedió más de 10 sacks por temporada, incluyendo su legendaria campaña de 1986, cuando registró 20.5 sacks.

Fue nombrado MVP de la NFL, un reconocimiento que solo dos defensivos en la historia lo han logrado. También ganó su tercer premio al Defensivo del Año y condujo a los Giants al título del Super Bowl XXI. En 1990 volvió a liderar la defensa hacia otro campeonato, el Super Bowl XXV.

Durante sus 13 temporadas con los Giants jugó 184 partidos con 132.5 sacks oficiales, nueve intercepciones, 10 Pro Bowls y ocho selecciones All-Pro.

Los New York Giants retiraron su dorsal 56 y en 1999 ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Después de su carrera futbolística, Taylor se declaró culpable en Nueva York en 2011 de cargos penales de mala conducta sexual inapropiada y condescendiente de una prostituta menor de edad.

Fue sentenciado a seis años de libertad condicional y se le ordenó registrarse como delincuente sexual. En 2021 y 2024 fue acusado en Florida de no actualizar su dirección en el registro estatal.



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