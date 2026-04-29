Mike Vrabel increpado por reportero por escándalo de fotos comprometedoras con Dianna Russini

El escándalo de las fotos comprometedoras de Mike Vrabel con la reportera de NFL Dianna Russini sigue persiguiendo al coach de New England Patriots. Un reportero incordió al entrenador con preguntas al respecto mientras caminaba por un aeropuerto en Utah el pasado fin de semana.

Vrabel fue bombardeado a preguntas por un reportero en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City el pasado sábado. No obstante, el coach no hizo ninguna declaración y su lenguaje corporal denotó incomodidad y molestia.

Mike Vrabel was confronted with Dianna Russini scandal questions at the airport 👀



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En el video se ve como el reportero saluda a Vrabel y este le contesta “estoy bien. Lo aprecio”. Luego cuestionó al coach de los Patriots sobre el escándalo.

Vrabel decidió guardar silencio ante todas las preguntas. La secuencia duró varias minutos e incluso el reportero persiguió al entrenador hasta el estacionamiento del aeropuerto.

A comienzos de mes, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de ‘Shake Shack’, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero finalmente la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.

Cuando el escándalo parecía enfriarse, nuevas fotos aparecieron en panorama. Imágenes obtenidas y difundidas por ‘Page Six’ muestran al coach de New England Patriots y a la reportera de NFL besándose en un bar de Nueva York.

Las fotografías fueron tomadas en 2020, seis años antes del escándalo por las imágenes en las que fueron captados tomados de la mano en un resort de Arizona.

Vrabel y Russini fueron vistos juntos dentro de ‘Tribeca Tavern’, en las primeras horas del 11 de marzo de 2020.

En las fotos, Vrabel y Russini están sentados uno al lado del otro mientras conversaban en la barra hasta que se fundieron en un beso.



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