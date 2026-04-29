Josh Mauro, exjugador de New York Giants, murió a los 35 años

Con tan solo 35 años murió el exliniero defensivo de la NFL Josh Mauro. Su fallecimiento ocurrió la semana pasada por causas aún desconocidas. Sin embargo, la noticia sobre su muerte llegó al final de la jornada del pasado martes.

Los Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders y la familia de Mauro confirmaron en las redes sociales. “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Josh Mauro“, dijeron los Cardinals en un comunicado.

“Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron. Extendemos nuestro más sentido pésame a todos los que lloran esta pérdida”, añadieron.

Joshua Daniel Mauro nació en St Albans, Inglaterra, el 17 de febrero de 1991. Su familia se mudó a Texas cuando tenía tres años. Comenzó su carrera universitaria en Stanford, donde destacó en 2013 al aparecer en las listas del ‘Bednarik Award’ y el ‘Ted Hendricks Award’.

Mauro no fue seleccionado en el Draft 2014, pero firmó como agente libre con los Pittsburgh Steelers. Sin embargo, a posteriori fue cortado en pretemporada.

En 2014, firmó con Arizona y logró debutar. Al año siguiente disputó 14 partidos en los que registró 15 tacleadas, una captura y dos forced fumbles.

En 2016 alcanzó su mejor campaña en la NFL con 42 tacleadas, 13 para pérdida y 13 titularidades. Su nivel le valió para renovar por dos años hasta 2017.

En 2018, firmó con New York Giants, jugando 12 partidos para los ‘Big Blue’ con 22 tacleadas y una captura. En 2019 se marchó a Oakland/Las Vegas Raiders, donde participó en 13 juegos, con 16 tacleadas.

Al año siguiente se fue traspasado a Jacksonville Jaguars antes de regresar a los Cardinals, donde apareció en ocho juegos, su última temporada en la NFL.



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