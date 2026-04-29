Estrés laboral causa más de 840,000 muertes al año, según estudio

El estrés en el trabajo no solo afecta el bienestar emocional, también puede tener consecuencias fatales. Un nuevo informe internacional advierte que las condiciones laborales actuales están vinculadas a cientos de miles de muertes cada año en todo el mundo.

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo titulado ‘El entorno psicosocial del trabajo: desarrollos globales y vías de acción’, más de 840,088 personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con riesgos psicosociales en el entorno laboral.

El análisis identifica varios factores clave detrás de este impacto, como la presión laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las largas jornadas y el acoso en el trabajo.

Estos elementos contribuyen principalmente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales.

Enfermedades del corazón lideran las muertes

La mayoría de los fallecimientos están relacionados con problemas cardiovasculares.

El informe atribuye 783,694 muertes a padecimientos como enfermedades cardíacas isquémicas y accidentes cerebrovasculares.

En contraste, 56,394 muertes se vinculan directamente con trastornos mentales, como la depresión.

Sin embargo, los problemas de salud mental representan una mayor carga en términos de años de vida saludable perdidos, debido a su carácter crónico y debilitante.

Jornadas largas y ambientes tóxicos

Uno de los factores más determinantes es la duración de la jornada laboral.

Según el estudio, el 35% de los trabajadores en el mundo labora más de 48 horas a la semana, mientras que investigaciones en salud ocupacional consideran que trabajar más de 55 horas semanales implica un riesgo elevado.

En algunas regiones, como Asia y el Pacífico, el problema es aún mayor: el 47% de los trabajadores supera las 48 horas semanales.

Además, estas jornadas extensas son más comunes en empleos informales (41%) que en formales (28%).

Sectores como comercio mayorista y minorista, transporte, comunicaciones y manufactura concentran los niveles más altos de estas largas jornadas.

Violencia y acoso laboral

El informe también destaca que el 23% de los trabajadores a nivel global ha experimentado algún tipo de violencia o acoso durante su vida laboral.

La violencia psicológica es la más frecuente (18%), seguida de la física (9%) y la sexual (6%), esta última con mayor incidencia en mujeres.

Impacto económico y llamado a la acción

El costo de estos riesgos laborales no solo es humano.

La Organización Internacional del Trabajo estima que la combinación de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados al trabajo equivale a una pérdida del 1.37% del producto interno bruto mundial cada año.

Ante este panorama, el organismo internacional recomienda implementar políticas más estrictas en seguridad laboral, mejorar la organización del trabajo, regular las jornadas y fortalecer los mecanismos para que los empleados puedan denunciar condiciones inadecuadas.

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