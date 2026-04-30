Cámara de Representantes aprueba primer paso para financiar el DHS tras memo urgente de la Casa Blanca

NUEVA YORK – Horas antes de que la Cámara de Representantes aprobara este miércoles una resolución para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Casa Blanca circuló un memo instruyendo a los republicanos a aprobar la medida.

Según el reporte de Associated Press, el documento que envió el presidente Donald Trump y su equipo planteaba que, en vista de la emergencia en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, debía dársele paso a la financiación con celeridad.

“Restablecer la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) nunca ha sido tan urgente, tal como demuestran los acontecimientos recientes”, lee parte del memorándum que cita el medio.

“El Departamento de Seguridad Nacional pronto se quedará sin fondos operativos esenciales, lo que pondrá en riesgo al personal y las operaciones fundamentales”, añade el texto de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMP).

Cole Tomas Allen, armado con pistolas y cuchillos, fue sometido por personal del Servicio Secreto al intentar irrumpir en la cena que encabezaba Trump, el vicepresidente y otros altos funcionarios. El sospechoso, originario de California, llegó a disparar con su escopeta sin impactar a nadie.

Allen fue acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos.

En la jornada de ayer, los republicanos en la Cámara Baja avanzaron con una medida que sienta las bases para financiar el DHS en su totalidad. En otras palabras, activa el trámite para aprobar un proyecto de ley de mayor alcance.

El informe de POLITICO señala que los republicanos lograron utilizar la facultad presupuestaria especial para adelantar una propuesta de hasta $75,000 millones de dólares que los demócratas se niegan a respaldar a menos que se garanticen cambios en los protocolos de intervención de los agentes migratorios.

Los republicanos desbloquearon el primer paso para el financiamento, tras una votación de cinco horas.

La resolución instruye a los comités que supervisan al ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) y a la Patrulla Fronteriza (CBP) a redactar legislación para destinar más de $70,000 millones a dichas agencias.

La jornada estuvo marcada por un intenso debate en el que los legisladores buscaban que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, otorgara concesiones relacionadas con la Ley Agrícola (“Farm Bill”).

El reporte de CBS destaca que la aprobación del plan presupuestario simplemente permite a los legisladores comenzar los trabajos elaborar la legislación para financiar las agencias, la que ambas cámaras deberán aprobar posteriormente.

La gran pregunta es si los líderes de la mayoría intentarán aprobar hoy mediante un proceso expedito el proyecto de ley al que se le dio paso en el Senado para financiar el resto del DHS, resalta POLITICO.

Es probable que la Cámara Baja lo examine este jueves.

En una entrevista en Newsmax, Johnson alegó que los demócratas no quieren ayudar a financiar el DHS.

“No hay tiempo que perder. Nosotros tenenos que hacerlo inmediatamente. Yo he tenido conversaciones con demócratas… y ellos están reacios a ayudar. Tienen el síndrome de la obsesión con Trump en su máxima expresión”, afirmó el líder republicano.

Argumentó que la irresponsabilidad de los demócratas está ahora a la vista de todo el país.

El cierre del DHS es, al momento, el más largo de la historia, ya que se ha extendido por dos meses, más que el general que inició en octubre y duró por 43 días.

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