Canelo Álvarez eligió a Christian Mbilli como su rival en septiembre en Arabia Saudita

El calendario de boxeo en el mes de septiembre comienza a tomar forma con uno de los anuncios más relevantes del año: Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará al invicto Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, el 12 de septiembre.

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En un combate que pondrá en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en poder del europeo.

El combate representa un punto de inflexión para el mexicano, quien volverá al ring tras la derrota sufrida en septiembre de 2025 ante Terence Crawford en Las Vegas.

Aquella caída significó un golpe importante en su reinado dentro de las 168 libras, división en la que había dominado durante años. Ahora, el tapatío tendrá la oportunidad de recuperar un cinturón mundial en un escenario que le resulta familiar ahora que ya se había presentado en Medio Oriente en mayo de 2025.

‼ BREAKING: Canelo Alvarez and Christian Mbilli have a done deal to fight in September in Riyadh for the WBC super middleweight championship, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.



Canelo will attempt to regain a world title in his first fight since his loss to Terence… pic.twitter.com/GFagZYAIMF — Ring Magazine (@ringmagazine) April 30, 2026

¿Quién es Christian Mbilli?

Christian Mbilli, apodado Solide, es un peleador nacido en Yaundé, Camerún, en 1995, que representa a Francia y desarrolla su carrera profesional en Montreal, Canadá.

Con un récord de 29 victorias, sin derrotas y un empate, se ha convertido en uno de los exponentes más peligrosos del peso supermediano.

Su estilo se distingue por una presión constante, alto volumen de golpes y un enfoque ofensivo que lo lleva a dominar el ritmo de las peleas. No es un boxeador especulativo: su propuesta es ir al frente y desgastar a sus rivales, característica que le ha permitido acumular un alto porcentaje de triunfos por nocaut.

Antes de consolidarse en el profesionalismo, Mbilli tuvo una etapa amateur destacada que incluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 representando a Francia.

Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido, encabezando funciones en Canadá y posicionándose como contendiente obligado en las 168 libras.

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