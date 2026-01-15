Canelo Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita

El boxeo mundial vuelve a mirar hacia Saúl “Canelo” Álvarez. Luego de su derrota y un periodo de inactividad marcado por la recuperación física, el campeón mexicano ya tiene fecha para regresar al ring.

El anuncio fue realizado por Turki Alalshikh, propietario de The Ring Magazine, quien confirmó que el tapatío peleará el 12 de septiembre, en lo que marcará un nuevo capítulo en su carrera.

‼️ BREAKING: Canelo to return in September ‼️



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh 👏 pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales, donde Alalshikh adelantó que se tratará de una función especial, no solo por el regreso de Canelo, sino porque será la primera cartelera bajo el sello de Canelo Promotions, un paso importante en la faceta empresarial del boxeador mexicano.

Regreso en Riad, Arabia Saudita

Con 35 años de edad, Canelo Álvarez encabezará una función titulada “México contra el Mundo”, que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

El evento busca combinar espectáculo, identidad y alcance internacional, llevando la figura del boxeador mexicano a uno de los escenarios más importantes del boxeo moderno.

Por ahora, no se ha revelado quién será el rival de Canelo, ni qué otros peleadores formarán parte de la cartelera. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que su regreso se produce tras un periodo complicado, tanto en lo deportivo como en lo físico.

Nuevo panorama en la carrera del Canelo

Canelo Álvarez no ha vuelto a combatir desde su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre pasado. Poco después de ese combate, el mexicano fue sometido a una cirugía de codo, una lesión que retrasó su retorno más de lo previsto. Aunque inicialmente se contemplaba una pelea en febrero, el equipo decidió priorizar una recuperación completa antes de volver a subir al ring.

En su ausencia, el panorama de los supermedianos ha cambiado de forma significativa. Los cinturones del CMB, FIB y OMB quedaron vacantes tras el retiro de Crawford, lo que abrió la puerta a una reconfiguración de la división. José Armando Reséndiz fue ascendido recientemente como campeón absoluto de la AMB, mientras que se espera un combate entre Diego Pacheco y Hamzah Sheeraz para disputar el título de la OMB.

Este contexto convierte el regreso de Canelo en una pieza clave para definir el futuro de la categoría. Más allá del rival que enfrente, la pelea del 12 de septiembre marcará una nueva etapa para el boxeador mexicano, que buscará recuperar protagonismo y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer dentro del ring.

Con fecha confirmada y sede definida, la cuenta regresiva ya comenzó para uno de los regresos más esperados del boxeo internacional.

Seguir leyendo:

‘Canelo’ Álvarez se hace viral por aparecer como fan en evento de la WWE en Guadalajara

Canelo Álvarez se consagra en el top 10 de los mejores boxeadores del siglo XXI

Mauricio Sulaimán revela los altos pagos del Canelo Álvarez en sanciones