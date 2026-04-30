Canelo Álvarez desata polémica por afirmar que “el pobre siempre será pobre porque quiere”

Una nueva controversia envuelve a Saúl Canelo Álvarez luego de que unas declaraciones suyas se volvieran virales y generaran críticas en redes sociales, donde lo acusaron de clasista por afirmar que la pobreza es una decisión.

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El boxeador participó en el podcast Cracks, conducido por Oso Trava, y durante la conversación lanzó comentarios que desataron el debate.

Entre ellos, aseguró que “el pobre es pobre porque quiere”, frase que rápidamente se difundió y provocó reacciones negativas.

En la charla, Canelo recordó sus inicios en el boxeo y cómo fue definiendo sus metas desde que se acercó al profesionalismo. Contó que dejó la secundaria al debutar y que, aunque veía a otros campeones llegar con autos y relojes costosos, lo que realmente le llamó la atención fue la disciplina que tenían.

“Desde que debuté me salí de la secundaria. Había otro campeón mundial en el gimnasio, ‘Chatito’ Jáuregui, y llegaba con sus carros, relojes, pero nunca me llamó la atención todo eso. El campeón era muy disciplinado”, narró.

También habló de sus orígenes humildes y del impacto que tuvo en su vida ganar su primer millón de dólares. A diferencia de otros peleadores, dijo que decidió invertir ese dinero para asegurar su futuro.

Según él, la falta de educación financiera es lo que impide que muchas personas progresen económicamente.

“Si no tienes la capacidad de pensar así, si no tienes educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre. Tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco y él se va a querer gastar 15. No hay dinero que no se acabe. El pobre siempre va a ser pobre porque quiere”, explicó.

Canelo insistió en que manejar grandes ingresos requiere disciplina, planificación y cambios de hábitos, porque de nada sirve ganar peleas y bolsas millonarias si no existe una estrategia detrás.

Sus declaraciones han generado un alud de críticas y acusaciones de clasismo en las redes sociales. También, se dan luego de que a comienzos de abril el boxeador anunciara públicamente su decisión de estudiar en la Universidad de San Diego una carrera relacionada con la administración de empresas.

Actualmente Álvarez se recupera de lesión en el codo izquierdo que le obligó a someterse a un procedimiento artroscópico el pasado 23 de octubre de 2025.

También se encuentra preparando su pelea del 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, contra Christian Mbilli, campeón absoluto supermediano del CMB.



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