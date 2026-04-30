¿Cómo el fallo del Tribunal Supremo en el caso por Ley de Derechos Electorales (VRA) afectaría a votantes hispanos?

NUEVA YORK – Líderes demócratas y organizaciones que representan a comunidades de minorías raciales coincidieron en que el fallo emitido este miércoles por la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo en el caso “Louisiana vs. Callais” tendría efectos negativos en poblaciones como la hispana al debilitar la protección del voto.

En una decisión 6-3, el máximo foro restringió una provisión de la Ley de Derechos Electorales (VRA) o la Sección 2 que prohibía la discriminación electoral por motivos de raza.

La disposición permitía y exigía el uso de datos que consideren la raza al momento de rediseñar distritos electorales.

Las juezas disidentes, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson sugirieron que, con la opinión mayoritaria, la provisión quedó en “poco menos que letra muerta”.

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados el contenido de la ley sobre la que se pronunció la corte era inconstitucional. Plantean además que los demócratas han usado a las minorías para lograr escaños políticos.

En una publicación en Truth Social, el republicano planteó que el dictamen era una “gran victoria” contra la “discriminación racial intencional”.

“La decisión de 6 a 3 de la Corte Suprema de hoy en el caso Callais representa una GRAN VICTORIA para la Igual Protección ante la Ley, ya que devuelve la Ley de Derechos Electorales a su propósito original, el cual consistía en proteger contra la discriminación racial intencional”, compartió. “Gracias al brillante juez Samuel Alito por redactar esta importante y apropiada opinión”, concluyó.

Un análisis en SCOTUSblog explicó que, en el caso “Louisiana vs. Callais”, la Corte Suprema anuló un mapa de distritos congresionales de Louisiana que un grupo de votantes, que se describieron como “no afroamericanos”, impugnó por considerarlo resultado de una manipulación de distritos con fines raciales (“gerrymandering”).

Con la decisión, los jueces ratificaron el fallo de un tribunal federal que prohibió al estado utilizar el mapa que abarcaba un distrito de mayoría negra en futuras elecciones. El informe aclaró que la determinación no anuló la ley en su totalidad sino la mencionada disposición clave.

La excandidata presidencial, Kamala Harris, consideró que el fallo “desmantela” la ley que se remonta a la era de los derechos civiles y es un retroceso en el camino hacia la igualdad y equidad en los sistemas electorales.

“La Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales constituía una de las últimas protecciones federales restantes para los votantes negros y de color frente a los mapas electorales trazados deliberadamente para diluir su poder político. Esa protección ha sido arrebatada”, expuso en una publicación en la red social X.

Aunque se expresó indignada, añadió que no le sorprende la acción.

“Forma parte de una agenda que los conservadores pusieron en marcha hace décadas para arrebatar el poder a la gente común y corriente, y luego aferrarse a ese poder durante generaciones. La decisión de la corte está motivada por la política y diseñada para dar una ventaja al Partido Republicano de Donald Trump, el cual enfrenta la amenaza de perder las próximas elecciones de mitad de mandato”, argumentó la también exfiscal general de California.

Según Harris, la lucha ahora regresará a los estados de cara a las elecciones de noviembre próximo.

“Las legislaturas —particularmente las del Sur— se apresurarán a rediseñar los distritos antes de que comience la votación para las elecciones de mitad de mandato, dentro de apenas unos meses. Louisiana y Florida ya están planeando rediseñar sus mapas, y no debería sorprendernos si otros siguen rápidamente su ejemplo de cara a las elecciones de mitad de mandato y a las de 2028”, planteó.

Gavin Newsom, gobernador de California, consideró que la mayoría de la Corte Suprema “continúa desmantelando la Ley de Derechos Electorales”, y protecciones vitales para la democracia y la representación justa.

“A medida que nos acercamos al 250.º aniversario de nuestra nación, resulta más claro que nunca que necesitamos reformas a nivel nacional para garantizar que nuestros ideales fundacionales —y el mayor experimento democrático de la Tierra— perduren otros 250 años”, resaltó por la misma red.

“California no se quedará de brazos cruzados; seguiremos defendiendo aquello que nos define como estadounidenses y actuaremos —una y otra vez— para salvaguardar nuestra democracia para las generaciones venideras”, puntualizó.

Su homólogo de Illinois, JB Pritzker, llamó la decisión “una supresión del voto que silenciará a los votantes negros y de color”.

“No se puede subestimar la magnitud de esta decisión: desmantela la Ley de Derechos Electorales y su propósito fundamental de proteger todas las voces. Todo estadounidense merece un voto equitativo”, afirmó.

A declaraciones a reporteros, la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), dijo que lo que debería estar haciendo la corte es protegiendo los derechos electorales de los estadounidenses que están en riesgo, “especialmente en comunidades en el sur de EE.UU.”.

La congresista agregó que demócratas y republicanos deberían jugar bajo las mismas reglas en cuanto al “gerrymandering”.

“Yo creo que todos debemos jugar bajo las mismas reglas de juego y el Caucus Republicano ha dejado muy claro que ellos quieren y están estableciendo reglas de gerrymandering partidista. El Caucus Demócrata ha tratado de pasar gerrymandering no partidista por 10 años y los republicanos lo han rechazado y todos debemos jugar bajo las mismas reglas. Así que, si los republicanos van a redistribuir North Carolina, si van a registribuir Texas, si van a redistribuir cada uno de sus estados, desafortunadamente tenemos que crear balance”, aseveró.

Martin Luther King III, hijo del fenecido líder de los derechos civiles, indicó que, con la decisión de ayer, el tribunal continúa en retroceso en cuando a concesión de derechos.

“Históricamente, la Corte Suprema era un lugar al que se acudía para ampliar, para incluir y para elevar. Ahora, la corte a menudo hace retroceder el reloj del progreso. El fallo en el caso Louisiana v. Callais es trágico, pero no es el final de la historia. No debemos rendirnos, desfallecer ni ceder”, compartió por la referida plataforma.

El representante demócrata de Georgia, Raphael Warnock, declaró que “la Corte Suprema de Trump” desmanteló las protecciones por las que marchó King.

“Las protecciones que hicieron posibles los manifestantes por los derechos civiles, quienes derramaron su sangre en busca de una unión más perfecta.Este es un paso atrás devastador y profundo para la democracia estadounidense”, denunció.

Erica Bernal-Martínez, directora ejecutiva del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), describió el fallo como un ataque directo a los votantes latinos.

“Con esta decisión de 6 a 3, la corte ha asestado un golpe devastador a la Ley de Derechos Electorales y a la promesa de que todo estadounidense merece una verdadera representación en el Congreso y en todos los niveles de gobierno. Al declarar que el propio acto de corregir la discriminación racial en el voto puede ser, en sí mismo, inconstitucional, la Corte ha hecho algo que debemos llamar por su nombre: ha facilitado la tarea de borrar a las comunidades latinas del mapa político. La Sección 2 —la última protección federal significativa contra la redistribución de distritos discriminatoria por motivos raciales— ha quedado, en la práctica, desmantelada”, planteó.

La líder afirmó que las barreras estructurales para el derecho al voto en el caso de poblaciones como la latina son reales.

“Para los miembros de NALEO, esto no es algo abstracto. Representamos a funcionarios latinos electos y designados que prestan servicio en todos los niveles de gobierno: desde el Congreso hasta los concejos municipales, pasando por los administradores electorales que hacen funcionar nuestra democracia. Nuestros miembros no tienen el lujo de fingir que las barreras estructurales no existen; gobiernan comunidades que se enfrentan a ellas a diario. El fallo de hoy deja a esas comunidades con muchas menos herramientas para defenderse”, señalo.

De acuerdo con Bernal-Martínez, los escaños en el Congreso y en las legislaturas estatales de Texas y Florida, ocupados actualmente por latinos, corren ahora el riesgo directo de ser eliminados mediante la reconfiguración de distritos.

“Asimismo, otros estados podrían tomar medidas que pongan aún más en peligro la representación latina. Cuando se arrincona a los votantes latinos o se los fragmenta entre distintos distritos, no solo pierden un escaño, sino que pierden su voz; pierden la oportunidad de enviar al Congreso a alguien que realmente conozca sus nombres, sus vecindarios y sus luchas. Así es como se manifiesta la eliminación en una democracia”, anticipó.

La organización emplazó al Congreso a actuar de inmediato para restaurar los derechos que el Supremo debilitó.

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, compartió que la decisión “clava otro clavo en el ataúd de VRA”.

“La Corte ha optado —tal como había dado señales de querer hacer durante años— por desmantelar las salvaguardas promulgadas por el Congreso para proteger el poder de voto y las opciones electorales de los votantes pertenecientes a minorías”, alertó la activista.

“Como afirmó la jueza Elena Kagan en su voto particular disidente: ‘la decisión de la Corte hará retroceder el derecho fundamental a la igualdad racial en las oportunidades electorales que el Congreso otorgó’. Es evidente que debemos seguir uniéndonos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger nuestro derecho fundamental a participar plenamente y a ser representados en nuestra democracia. Hacemos un llamado a todos los votantes para que se aseguren de estar inscritos en el registro electoral y para que ejerzan su derecho al voto. No nos silenciarán”, continuó la encargada de la organización hispana de derechos civiles más grande del país.

Starsky Wilson, presidente y director ejecutivo de Children’s Defense Fund, estimó que unos 37 millones de niños negros y latinos en EE.UU. se verían afectados con el fallo.

“La representación y participación diversas en nuestra democracia son indispensables para impulsar políticas que beneficien a TODOS los niños, quienes constituyen el segmento más diverso de nuestra población. El Children’s Defense Fund luchará codo con codo junto a nuestros aliados para garantizar que todas las personas puedan votar, ofrecerse como voluntarios y alzar su voz en defensa de sus hijos, nietos y los estudiantes presentes en sus vidas”, aseguró.

Para el portavoz, la decisión amenaza con revertir décadas de progreso democrático para esta y las próximas generaciones.

“Este fallo dará lugar a mapas de distritos congresuales discriminatorios que silenciarán las voces de muchos, únicamente para otorgar poder a unos pocos elegidos con fines de beneficio político. Todos los niños de Estados Unidos deberían crecer con dignidad, esperanza y alegría. Esto solo será posible si a ellos —y a sus defensores— se les brinda la oportunidad de influir en las políticas que afectan sus vidas. Tememos que la manipulación partidista de los distritos electorales, propiciada por esta decisión, silencie las voces de demasiados niños negros y latinos. Este fallo es inaceptable y debe ser corregido por el Congreso. El Children’s Defense Fund se compromete a combatirlo con toda su determinación”, añadió.

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