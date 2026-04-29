Florida da luz verde a un mapa electoral que podría restar fuerza a los demócratas

Florida quedó este miércoles a un paso de redibujar su mapa político de cara a las elecciones legislativas de noviembre, luego de que su Legislatura aprobara una nueva redistribución de distritos que podría fortalecer aún más la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La propuesta, impulsada esta semana por el gobernador Ron DeSantis, recibió el respaldo de ambas cámaras estatales, controladas por el Partido Republicano. Ahora solo resta la firma del mandatario para que entre en vigor antes de los comicios de medio mandato.

De concretarse, el nuevo mapa podría añadir hasta cuatro escaños adicionales a la bancada republicana en Washington, según estimaciones de grupos de defensa del voto. El cambio tendría un peso significativo en una elección en la que se renovará por completo la Cámara de Representantes, actualmente bajo estrecho control republicano.

La votación en Florida se produjo poco después de que la Corte Suprema emitiera una decisión que limita el alcance de protecciones históricas contempladas en la Voting Rights Act of 1965 para minorías raciales y étnicas.

DeSantis sostuvo que ese fallo respalda la legalidad de su propuesta y elimina obstáculos que, a su juicio, afectaban la aplicación de ciertas disposiciones de la Constitución estatal.

Organizaciones como Voto Latino advirtieron que el nuevo diseño podría reducir aún más la representación demócrata. Aunque ese partido obtuvo cerca del 43 % de los votos en Florida en 2024, su presencia en la delegación federal quedaría muy por debajo de esa proporción.

Actualmente, la representación de Florida en la Cámara baja está compuesta por 20 republicanos y 7 demócratas, tras la vacante dejada por la renuncia de la congresista Sheila Cherfilus-McCormick.

Pelea electoral

Florida se suma así a una lista creciente de estados que han modificado sus distritos electorales antes de las elecciones de noviembre. La disputa por el rediseño de mapas se ha intensificado en ambos partidos, en un contexto en el que cada escaño podría resultar decisivo para el control del Congreso.

La controversia se amplificó este mismo día con otra decisión judicial: el Supremo anuló el mapa legislativo de Luisiana al considerar que su diseño dependía excesivamente de criterios raciales, un fallo celebrado por sectores republicanos y criticado por organizaciones de derechos civiles.

Para defensores del derecho al voto, la combinación de estas decisiones podría debilitar las protecciones electorales para las minorías.

María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, advirtió que el nuevo escenario facilita que los legisladores redibujen distritos de manera que reduzcan la influencia política de comunidades históricamente marginadas.

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