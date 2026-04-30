Dominicano Junior Caminero mejora tras recibir un pelotazo en la cara por batazo fallido

El tercera base de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, se recuperó con éxito luego de tener que abandonar el juego el pasado martes ante los Cleveland Guardians después de recibir un fuerte golpe en el rostro por batazo fallido.

Caminero, en su primer turno de la noche, conectó a un lanzamiento de Tanner Bibee que rebotó violentamente en el plato y terminó impactándolo en la mandíbula derecha. El dominicano cayó de inmediato al suelo.

El cuerpo médico de Tampa Bay salió de inmediato para atenderlo. Permaneció tendido un par de minutos y, tras una breve evaluación, decidió completar el turno al bate. Finalmente fue retirado del encuentro y sustituido por Ben Williamson.

Status alert: Junior Caminero (face) leaves game Tuesday.pic.twitter.com/HZ0aE9a1kU — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 28, 2026

Tras el partido, el mánager Kevin Cash aseguró que Caminero se encontraba bien. “Está de muy buen ánimo y esperaría tenerlo en la alineación mañana”, dijo a MLB.com.

“La pelota salió del plato con muchísima fuerza; afortunadamente está en un buen lugar ahora mismo”, añadió.

Posteriormente, el mismo Caminero confirmó que no sufrió ninguna lesión de importancia, pero sí tuvo que someterse a un pequeño tratamiento médico para el dolor.

“Gracias a Dios, todo estuvo bien”, expresó Caminero. “Sólo me pusieron hielo en la barbilla y me dieron un poco de medicina, pero definitivamente estoy bien”, explicó.

“Justo después de que vinieron y revisaron todo, y todo salió bien, fui y me comí una hamburguesa”, dijo Caminero entre risas.

Tampa Bay Rays ganó ese duelo por 1-0. Caminero ha sido uno de los puntos altos de la ofensiva del conjunto de Florida en lo que va de temporada.

Batea .257 con ocho jonrones en 29 juegos. Viene de una campaña explosiva en la que conectó 45 cuadrangulares, impulsó 110 carreras y dejó promedio de .264.



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