Cubano Alexei Ramírez dio positivo por cuatro tipos de esteroides en el Clásico Mundial de Béisbol

La Agencia Internacional de Controles (ITA) anunció este miércoles la suspensión provisional del ex campocorto de las Grandes Ligas Alexei Ramírez tras arrojar un resultado positivo por múltiples sustancias prohibidas durante el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) disputado el pasado mes de marzo.

El veterano de 44 años, quien hizo historia en el torneo al convertirse en el jugador de mayor edad en participar en el certamen, dio positivo por un “cóctel” de cuatro esteroides anabólicos: metabolitos de mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol. Según la ITA, estas sustancias están vinculadas directamente con el aumento de la fuerza, el crecimiento muscular y la mejora del rendimiento físico.

Ramírez, quien no jugaba al máximo nivel competitivo desde su retiro de las Mayores en 2016, regresó a la selección de Cuba dos décadas después de su debut internacional. Durante el torneo de este año, superó el récord de longevidad que ostentaba la leyenda estadounidense Roger Clemens, quien compitió con 43 años en la edición de 2006.

A pesar de su rol como jugador de banca, la muestra tomada durante la fase de grupos reveló la presencia de los metabolitos mencionados, lo que ha derivado en su inhabilitación inmediata de cualquier actividad deportiva oficial mientras se procesa el caso.

Alexei Ramírez consolidó una carrera de nueve temporadas en la MLB, destacando principalmente con los Chicago White Sox, además de breves pasos por los San Diego Padres y Tampa Bay Rays. El cubano acumuló 115 cuadrangulares y 590 carreras impulsadas.

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