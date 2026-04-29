Debut amargo para Elmer Rodríguez: Yankees se quedan en cero ante Texas

De la mano de una apertura dominante de Nathan Eovaldi y el bateo oportuno de Josh Jung, los Texas Rangers blanquearon 3-0 a los New York Yankees este miércoles, logrando rescatar el último juego de la serie y frenar la racha ganadora del líder de la Liga Americana.

Eovaldi (3-4) se redimió de su última salida (donde permitió cuatro cuadrangulares) firmando una joya de siete entradas en las que solo concedió cuatro imparables. El derecho ponchó a siete bateadores y apenas otorgó un boleto, utilizando 102 lanzamientos (70 en zona de strike) para desarmar a la ofensiva más poderosa del circuito. Jacob Latz completó la faena lanzando los últimos dos episodios para acreditarse su segundo salvamento de la campaña.

La ofensiva texana aprovechó el debut del prospecto estelar de los Yankees, Elmer Rodríguez (0-1). En el quinto episodio, con las bases congestionadas, Josh Jung conectó un rodado sólido por el lado izquierdo que trajo dos carreras al plato, rompiendo el empate inicial.

Sam Haggerty amplió la ventaja en el séptimo con un sencillo remolcador. Haggerty tuvo que entrar al juego tras la salida de Brandon Nimmo, quien abandonó el terreno por una tensión en el isquiotibial derecho.

Frustración en el Bronx

Los Yankees (20-11), que llegaban con 10 victorias en sus últimos 11 juegos, sufrieron apenas su segunda blanqueada de la temporada. La frustración fue evidente en el dugout visitante, destacando el gesto de Jazz Chisholm Jr., quien estrelló su casco contra el banquillo tras fallar en el noveno episodio.

El debutante Elmer Rodríguez mostró destellos de su talento al ponchar a tres y salir de aprietos con bases llenas en los primeros innings, pero las cuatro bases por bolas otorgadas terminaron pasándole factura en el quinto capítulo.

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