Fan de New York Yankees recibió paliza de aficionados de Texas Rangers en pleno juego

La violencia se ha vuelto a apoderar del espectáculo deportivo. El pasado lunes, en la victoria de New York Yankees 4-2 ante Texas Rangers, un fan de los Bombarderos del Bronx fue agredido en las gradas del Global Life Field en Arlington.

A través de las redes sociales se hicieron virales varios videos en los que se evidencia la brutal paliza que recibió el simpatizante de los Yankees por parte de fans de Texas Rangers.

Chaos at Globe Life, Rangers fan drops Yankees fan pic.twitter.com/UatfVCaBO4 — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) April 28, 2026

El duelo, parte de una serie de tres juegos, avanzaba con absoluta normalidad en el diamante cuando un estallido de violencia en las gradas cambió el foco de la noche.

El incidente, presenciado por varios aficionados, terminó por opacar lo que ocurría en el campo y obligó a dirigir la atención hacia el caos que se desató en las primeras filas.

Durante el encuentro, un seguidor de los Yankees que asistía junto a una mujer comenzó a increpar a dos aficionados de los Rangers ubicados justo detrás de ellos.

Lo que al principio parecía un cruce de palabras sin mayor trascendencia fue subiendo de tono mientras el partido continuaba. La tensión estalló cuando uno de los seguidores de Texas se puso de pie y le propinó el primer golpe.

El conflicto entró en una espiral de efecto dominó y posteriormente se sumó otro fan en la agresión. El fan de Nueva York terminó siendo golpeado repetidamente ante la mirada de otros asistentes.

El encuentro terminó con la victoria de los Yankees 2-4. Al día siguiente, el pasado martes, los dirigidos por Aaron Boone repitieron la dosis y se llevaron el segundo de la serie por 2-3.

Los New York Yankees amanecen hoy en el primer lugar del Este de la Liga Americana, con récord de 20 victorias y 10 derrotas (.667). En los últimos 10 encuentros, han conseguido nueve victorias y una derrota.



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